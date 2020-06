Ministři NATO proberou možné přeskupení amerických sil v Evropě

Brusel - Chystané snižování počtu amerických vojáků v Německu či ruská raketová hrozba budou zásadními tématy dnešní videokonference ministrů obrany zemí Severoatlantické aliance. Její evropští členové usilují o to, aby v Evropě zůstalo co nejvíce příslušníků americké armády. Prezident Donald Trump však chce Berlín motivovat ke zvýšení výdajů na obranu tím, že stáhne z Německa téměř třetinu ze 34.500 vojáků.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v úterý prohlásil, že americká vojenská přítomnost v Evropě je klíčová jak pro bezpečnost evropských členů aliance, tak pro Spojené státy. Washington podle něj o stažení Trumpem oznámených 9500 vojáků ještě definitivně nerozhodl a ministři budou mít dnes příležitost o plánu diskutovat.

Němečtí politici s Trumpovým plánem nesouhlasí, například Polsko by naproti tomu rádo vidělo posílení amerických jednotek na svém území. Někteří diplomaté spekulují o tom, že by část vojáků z Německa mohla zamířit právě přes východní hranici do Polska. Podobné přání dal najevo i polský prezident Andrzej Duda, který však později své vyjádření poopravil s tím, že nechce profitovat na úkor Německa.

Podle americké velvyslankyně u NATO Kay Baileyové Hutchinsonové zatím ještě plánování akce nezačalo. Trump navíc čelí kritice ve své vlastní straně, jejíž politici mu vyčítají, že odchod vojáků by nahrál Rusku.

Právě rozrůstající se ruský arzenál jaderných raket a alianční reakci na něj proberou ministři hned v úvodu dnešního jednání. Rusko začalo testovat nové střely včetně hyperzvukových poté, co USA loni odstoupily od smlouvy o ničení raket krátkého a středního doletu INF. Washington krok zdůvodnil tím, že Moskva dohodu dlouhodobě porušovala.

Podle Stoltenberga by se dnes ministři měli shodnout na "podstatném a vyváženém balíčku politických a vojenských opatření", která budou reakcí na ruské aktivity. Jeho zásadní částí by mělo být posílení leteckého a raketového arzenálu aliance, do něhož již několik spojeneckých zemí investovalo.

Dalším tématem bude příprava na případnou druhou vlnu pandemie covidu-19, v níž by armády NATO mohly opět významně pomáhat civilním úřadům. V posledních měsících byly v zasažených oblastech nasazeny desetitisíce vojáků, armádní letadla přepravovala zdravotnický materiál a vojenské jednotky stavěly polní nemocnice.