Ministři NATO proberou budoucnost afghánské mise po Trumpovi

Brusel - Budoucnost spojenecké mise v Afghánistánu po avizovaném odchodu poloviny amerických vojáků budou dnes probírat ministři zahraničí zemí Severoatlantické aliance. Během odpolední videokonference se také poprvé seznámí se zprávou skupiny expertů, kteří zhodnotili efektivitu fungování NATO a jeho připravenost na bezpečnostní výzvy příštího desetiletí.

Na dnešním jednání se s aliančními kolegy rozloučí šéf americké diplomacie Mike Pompeo, kterého by v lednu měl v úřadě nahradit Antony Blinken, jehož vybral nově zvolený prezident Joe Biden. Jeho končící předchůdce Donald Trump před dvěma týdny oznámil, že ještě před odchodem z funkce odvolá z Afghánistánu zhruba 2000 ze současných 4500 příslušníků americké armády. Šéf NATO Jens Stoltenberg v reakci na to varoval před předčasným odchodem aliančních sil, který by mohl nestabilní zemi proměnit v "základnu mezinárodních teroristů".

Diplomaté očekávají, že Pompeo by dnes mohl potvrdit, že Trump žádné definitivní kroky nechystá a konečné rozhodnutí o působení USA v Afghánistánu nechá na svém nástupci. Další spojenecké země by měly podle Stoltenberga svůj postup koordinovat tak, aby jejich jednotky mohly zůstat v zemi dále. Některé státy přitom doufají, že Biden, který již dal najevo ochotu k větší multilaterální spolupráci než Trump, by mohl přijít s novým přístupem k Afghánistánu a podmínit americký odchod úspěšným uzavřením mírových jednání v zemi.

Ministři dnes rovněž dostanou na stůl zprávu, kterou na základě analýzy bezpečnostních rizik a fungování NATO sestavila desítka expertů z deseti aliančních zemí. Úkolem je na jaře pověřil Stoltenberg v reakci na tvrzení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, podle kterého se aliance nachází ve stavu "mozkové smrti". Zhruba šedesátistránková zpráva podle informací ČTK konstatuje, že NATO funguje efektivně, a popisuje směr, kterým by se měla aliance vydat v příštím desetiletí.