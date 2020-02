Ministři NATO budou jednat o možném posílení mise v Iráku

Brusel - O možném posílení působnosti Severoatlantické aliance na Blízkém východě budou dnes jednat ministři obrany NATO v Bruselu. Podle šéfa aliance Jense Stoltenberga by měli probrat způsoby, jak navázat na úspěšné tažení proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Americký ministr obrany Mark Esper před odletem na dvoudenní jednání s aliančními kolegy řekl, že je chce přesvědčit o potřebě většího zapojení jejich zemí do mise v Iráku. Washington usiluje o stažení přinejmenším části z 5000 amerických vojáků v zemi, nechce však ukončit misi zaměřenou na výcvik místních bezpečnostních složek. Panují obavy, že odchod vojsk by vedl k opětovnému posílení IS, který se spojencům podařilo vytlačit z velké většiny jeho někdejších území.

Činnost výcvikové mise je v současné době přerušena kvůli obavám z možných útoků ze strany Íránu a podle Stoltenberga bude obnovena až to situace dovolí.

Esper by rád přiměl spojence i k podpoře dalších oblastí v blízkovýchodním regionu, například Saúdské Arábie, která je dlouhodobým rivalem Íránu. Evropské země NATO však nejeví zájem zapojovat se do rozmíšek mezi Washingtonem a Teheránem a jejich podpora se patrně i dále bude omezovat na Irák.

Český ministr Lubomír Metnar by dnes měl na okraj zasedání podepsat memorandum o spolupráci v pořizování munice pro pozemní jednotky. Česko se tak spolu se Švédskem připojí ke dvěma desítkám zemí, které se již podílejí na tomto projektu vedeném Francií.