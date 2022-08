Ministři EU v Praze zřejmě podpoří záměr zřídit výcvikovou misi pro Ukrajince

Brusel/Praha - Ministři obrany členských zemí Evropské unie příští týden při neformálním jednání v Praze zřejmě na politické úrovni podpoří vznik unijní výcvikové mise pro ukrajinskou armádu, detailní představa o její podobě ale zatím dojednaná není. Vyplývá to z informací ČTK z diplomatických zdrojů. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella by iniciativa na podporu ukrajinské armády měla být "nejsilnější" misí sedmadvacítky.

O plánu spustit společnou výcvikovou misi pro ukrajinské ozbrojené síly Borrell poprvé veřejně hovořil v pondělí, neposkytl ale mnoho podrobností. Připomněl, že EU podporovala nebo podporuje armády některých afrických zemí a mohla by tedy cvičit i vojáky z Ukrajiny, přičemž takový výcvik by se uskutečnil "v sousedních zemích". Dodal, že v Praze se bude o věci "politicky diskutovat", a vyslovil přání, aby byl plán schválen.

Podle zdrojů ČTK se na neformální ministerské radě v pondělí a úterý v Praze očekává politická podpora myšlenky takové výcvikové mise EU. Měla by zaznít nabídka Kyjevu, že unie je na spuštění mise připravená.

Jednání v Praze se zúčastní také ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Pokud by se podařilo s ukrajinským souhlasem dohodnout detaily, mohly by podle informací z diplomatických zdrojů práce na spuštění výcvikové mise začít ještě za českého předsednictví v Radě EU, tedy do konce roku.

Unijní program by přitom vznikal s ohledem na aktivity NATO a dalších partnerů. Řada evropských zemí se už nyní podílí na výcviku ukrajinských vojáků v souvislosti s dodávkami moderní vojenské techniky. Británie hostí rozsáhlejší výcvikovou misi, na níž se podílejí i některé státy EU. Britská armáda uvádí, že programem by mohlo projít až 10.000 Ukrajinců.

Diskuse o unijní misi přichází po šesti měsících ukrajinské obrany proti ruské ofenzívě a v momentě, kdy se mluví o tom, že konflikt může uváznout na mrtvém bodě. Vrcholní představitelé zemí evropského bloku prohlašují, že budou Ukrajinu podporovat tak dlouho, dokud bude potřeba, nicméně vojenská pomoc přislíbená bránící se zemi je zatím z jejich strany slabší oproti Británii, nemluvě o pomoci plynoucí ze Spojených států.

Podle Borrella za neutuchajících bojů je na místě uvažovat o podpoře Ukrajiny i skrze "výcvik a pomoc s organizací armády". "Měla by to být nejsilnější výcviková mise EU, protože se nacházíme v nejzávažnější situaci," řekl ve středu šéf unijní diplomacie. Pod unijní misi by podle něj mohly přejít právě některé výcvikové aktivity, které samostatně poskytují Ukrajině jednotlivé členské státy EU.

Unijní diplomacie před pražským jednáním ministrů nechtěla zacházet do větších podrobností. Mluvčí Evropské služby pro vnější činnost Nabila Massraliová ČTK pouze řekla, že Ukrajina volá po různých formách podpory a že EU vyhodnocuje, jak pomáhat co nejefektivněji. Komentovat aktuální plány nechtělo ani české ministerstvo obrany, které hodlá informace o tématech nadcházející ministerské schůzky zveřejnit těsně před jejím zahájením.