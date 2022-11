Ministři EU v pátek projednají vztahy EU s Británií či právní stát v Maďarsku

Praha - Rada pro obecné záležitosti (GAC) v pátek v Bruselu projedná návrh programu prosincového zasedání Evropské rady či vztahy Evropské unie s Británií. Po půlroce se též uskuteční další slyšení s Maďarskem, jež EU s touto zemí vede kvůli obavám z tamního porušování evropských hodnot. Novinářům to dnes řekl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN), který bude jednání GAC předsedat.

Lídři zemí EU by měli na prosincové Evropské radě debatovat zejména o válce na Ukrajině a ekonomických a energetických důsledcích situace. Vrátí se k hodnocení pokroku dosaženého v oblasti energetiky, proberou též bezpečnost a obranné kapacity v Evropě. Debata by se mimo jiné měla vést o financování Evropského mírového nástroje, který slouží ke zpětnému proplácení vojenských dodávek Ukrajině členským státům.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič bude ministry na GAC informovat o aktuálním vývoji vztahů EU a Británie. S novou britskou vládou podle Beka panuje pozitivní očekávání, že by se mohlo jednání vrátit ke klidnějšímu tónu.

V říjnu se po sedmi měsících obnovily technické rozhovory o takzvaném severoirském protokolu, který je součástí brexitové dohody a který zavádí kontroly některých druhů zboží směřujících do Severního Irska ze zbytku Spojeného království. Takovou úpravu si vyžádala skutečnost, že Severní Irsko sdílí otevřenou pozemní hranici s Irskem, které je součástí EU.

Severní Irsko tak částečně ztratilo dosavadní pevná pouta s Velkou Británií, protože musí dodržovat pravidla jednotného trhu EU a celní unie. Britská vláda má připravený zákon, který by části severoirského protokolu jednostranně zrušil, pokud se nepodaří dosáhnout dohody s EU.

Ministři se v pátek budou věnovat také pracovnímu programu Evropské komise na příští rok. Program obsahuje 43 nových politických cílů, z nichž více než polovina reflektuje návrhy vzešlé z Konference o budoucnosti Evropy.

První část priorit bude podle Beka věnována klimatické politice a Zelené dohodě pro Evropu. Za nejdůležitější považuje legislativní návrh týkající se revize pravidel vnitřního trhu s elektřinou. Část problémů se podle něj nepodaří vyřešit krátkodobými opatřeními. Například odpoutání ceny plynu využívaného pro výrobu elektřiny od ceny elektřiny začíná být spojováno právě s tímto návrhem, míní.

Za další zásadní návrh pro digitalizaci a hospodářskou situaci považuje Bek předlohu týkající se kritických surovin, jež by měla pomoci Evropě dosáhnout větší míru autonomie a překonat závislost na rizikových režimech, odkud se řada surovin do Evropy dováží. O tom, že by komise měla mít návrh připravený počátkem příštího roku, hovořil v pondělí v Praze Šefčovič.

Příští rok se bude přezkoumávat také fungování víceletého financování. Některé země chtějí, aby tentokrát revize nebyla jen formální, ale pokusila se o hlubší zásah do podoby rozpočtu, jenž byl schvalován v úplně jiném politickém a hospodářském kontextu.

Následující jednání GAC se uskuteční v prosinci, přijímat se na něm budou závěry k procesu rozšiřování EU. České předsednictví by si přálo, aby závěry Evropské komise reflektovaly i vývoj na Ukrajině, v Moldavsku a případně v Gruzii, přestože se staly kandidátskými zeměmi pro vstup do EU až v letošním roce.

"Nejsou (tyto země) zahrnuty do zprávy Evropské komise, ale domníváme se, že by bylo dobře, aby Ukrajina dostala určitou zpětnou vazbu. Jednak v rovině politické v těch závěrech, ale také vyjednáváme o tom, zda by Evropská komise mohla zpracovat dílčí zprávu o pokroku už v průběhu prvního pololetí příštího roku," řekl Bek.