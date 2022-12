Ministři EU se pokusí odblokovat jednání o cenovém stropu pro plyn

Brusel - Najít shodu na možném omezení cen plynu pro případ jejich výrazného růstu se dnes pokusí ministři energetiky zemí Evropské unie na mimořádném zasedání v Bruselu. Dosavadní návrhy cenového stropu nenašly dostatečnou podporu států, z nichž většina o nějakou formu regulace stojí. Několik odpůrců stropu včetně Německa požaduje výraznější ústupky a podle diplomatů není jisté, zda povede nejnovější kompromisní varianta připravená českým předsednictvím k dohodě. Na té přitom závisí i schválení předjednaného energetického balíčku obsahujícího společné nákupy plynu a solidární poskytování dodávek zemím v nouzi.

Připravit nástroj k omezení cen plynu, jehož rekordní zdražení vedlo k nárůstu cen elektřiny, se evropská sedmadvacítka snaží domluvit od konce léta. Tehdy šplhaly ceny plynu přes 300 eur (asi 7320 Kč) za megawatthodinu (MWh), což vedlo řadu členských zemí k zavedení vlastních nákladných opatření na podporu domácností a firem. V současnosti začínají ceny po několikaměsíčním poklesu opět růst, i když zatím pouze mírně a pohybují se okolo 130 eur.

Evropská komise v listopadu předložila návrh stropu, který byl podle většiny členských zemí nefunkční a dočkal se několika verzí připravených českým předsednictvím na základě požadavků ostatních 26 zemí. Dosud poslední návrh stropu počítá s aktivací omezení cen v případě, že po dobu pěti dnů bude cena plynu na klíčovém virtuálním trhu Title Transfer Facility (TTF) překračovat 220 eur. Její rozdíl od globální průměrné ceny zkapalněného plynu LNG zároveň musí být nejméně 35 eur.

Skupina zastánců stropu včetně Itálie, Belgie, Polska a dalších zemí východního křídla EU však přišla s požadavkem na další snížení aktivační ceny. Německo, Nizozemsko či severské státy naopak chtějí co nejjednodušší podmínky pro automatickou deaktivaci mechanismu, pokud bude hrozit kvůli zvýšené spotřebě nedostatek dodávek pro unijní trh. České předsednictví se podle diplomatů pokouší získat pro dohodu podporu co nejvyššího počtu zemí, ačkoli teoreticky stačí kvalifikovaná většina, tedy 15 zemí reprezentujících alespoň 65 procent obyvatel EU. Unijní činitelé nevylučují, že ještě dnes ministři sáhnou k úpravám v navrženém textu, aby našli kompromis. Pokud se to nepovede, mohou mít příští pondělí na stole nový text při dalším, tentokrát pravidelném zasedání.