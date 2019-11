Ministři EU schválili složení Evropské komise bez britského člena

Brusel - Ministři zemí Evropské unie dnes schválili složení nové Evropské komise, o níž bude ve středu hlasovat Evropský parlament. Zástupci unijních vlád se shodli na tom, že exekutiva Ursuly von der Leyenové může koncem tohoto týdne začít fungovat bez britského zástupce. Londýn s ohledem na chystané předčasné britské volby volby a na odchod Británie z unie nenavrhl britského komisaře a Brusel s Brity zahájil řízení kvůli porušení povinností. Podle právního experta EK může hrozit, že některá rozhodnutí komise budou kvůli jejímu neúplnému složení napadena u soudu.

Ministři dnes potvrdili usnesení, na kterém se v pátek dohodli unijní velvyslanci. Velká část textu je věnována zdůraznění faktu, že Británie má jako člen evropského bloku bez ohledu na své budoucí záměry povinnost navrhnout komisaře. Ministři podotkli, že evropští lídři to koncem října stanovili jako jednu z podmínek prodloužení britského členství v EU do konce ledna, o něž Londýn požádal. Skutečnost, že Británie přes opakované výzvy z Bruselu neuposlechla, nemůže být podle ostatních členských států důvodem odkládat nástup komise.

"Nemůže to podrývat normální fungování unie a jejích institucí a nemůže to tedy být ani překážkou pro jmenování budoucí komise tak, aby mohla co nejdříve začít vykonávat plnou škálu svých pravomocí vyplývajících ze smluv," píše se v textu schváleném dnes ministry.

Lídři států EU se v roce 2013 usnesli, že počet eurokomisařů musí odpovídat počtu členských států. Právníci unijních institucí se však shodují, že při zjevné neochotě Británie podílet se na chodu komise může exekutiva fungovat nekompletní, jak tomu bylo už několikrát.

Jeden z unijních činitelů dnes ovšem novinářům řekl, že zatímco návrhy nových norem vzešlé z budoucí komise nebudou napadnutelné u soudu, u přímých rozhodnutí týkajících se například fúzí či státní pomoci firmám to není tak jisté.

"Dovedu si představit, že právník pracující pro nějakou společnost může rozhodnutí komise jako neúplného orgánu napadnout," řekl zmíněný zdroj do detailu obeznámený s právními detaily fungování EU. Legislativní návrhy, kterých hodlá komise Ursuly von der Leyenové již v prvních měsících svého mandátu předložit celou řadu, budou podle něj imunní vůči žalobám. Ty ale mohou přijít ve chvíli, kdy se z návrhů stanou po schválení parlamentem a členskými státy právní akty, dodal.

Evropský parlament bude exekutivní tým von der Leyenové jako celek potvrzovat na plenárním zasedání ve Štrasburku ve středu. Očekává se, že komise projde bez větších potíží a že se svých funkcí ujme začátkem prosince.

Brusel minulý týden zahájil s britskou vládou řízení kvůli porušení povinností vyplývajících z unijního práva. Londýn v termínu na výzvu nezareagoval a komise nyní zvažuje další kroky. Vláda Borise Johnsona tvrdí, že nemůže komisaře navrhnout kvůli britskému pravidlu, které kabinetu zakazuje podnikat podobně zásadní kroky v době předvolební kampaně. Podle EK to však není legitimní důvod.

Johnson usiluje o to, aby jeho země evropský blok co nejrychleji opustila. V tom mu podle jeho představ má pomoci vítězství v předčasných parlamentních volbách, které budou za tři týdny. Evropští lídři i s ohledem na volby poskytli Británii už třetí odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020.