Ministři EU proberou témata summitu, vztahy s Británií a právní stát v Maďarsku

Brusel - Přípravou prosincového jednání lídrů Evropské unie se dnes budou v Bruselu zabývat ministři pro evropské záležitosti členských zemí. Během schůzky řízené českým ministrem Mikulášem Bekem proberou také vyhlídky vztahů s Británií po nástupu premiéra Rishiho Sunaka a stav právního státu v Maďarsku.

Zásadními tématy prosincového summitu bude snaha udržet jednotný přístup k ruské agresi a další podpoře Ukrajiny a shodnout se na dalších opatřeních v boji proti vysokým cenám energií. Ministři se dnes budou věnovat pouze orientačnímu směřování těchto bodů, neboť zvláště v otázkách spojených s energetickou krizí se čeká na konkrétní návrhy Evropské komise. Ta stále váhá s navržením parametrů případného stropu na cenu plynu dlouhodobě požadovaného velkou částí států. Země zatím nejsou jednotné ani v přístupu k finanční pomoci Kyjevu či dalších možných sankcí proti Rusku.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič dnes zástupce vlád seznámí s aktuálním stavem jednání o pobrexitovém uspořádání Severního Irska. V říjnu se po sedmi měsících obnovily technické rozhovory o takzvaném severoirském protokolu, který je součástí brexitové dohody a který zavádí kontroly některých druhů zboží směřujících do Severního Irska ze zbytku Spojeného království. Britský premiér Sunak dává najevo, že by tento sporný bod chtěl brzy vyřešit. Irský ministr zahraničí Simon Coveney tento týden prohlásil, že by se obě strany mohly dohodnout ještě letos.

Ministry dnes čeká také další slyšení v procesu, který unijní instituce před téměř čtyřmi lety zahájily s Maďarskem kvůli obavám o osud právního státu v zemi. Řízení týkající se omezování práv menšin, nezávislosti justice a činnosti nevládních organizací či médií však zatím nevedlo ke konkrétním výsledkům a žádný zásadní pokrok se nečeká ani dnes. Premiér Viktor Orbán zato sáhl k ústupkům v otázkách kontroly korupce či veřejných zakázek kvůli hrozbě, že Maďarsko přijde o mnohamiliardové sumy z unijních fondů.