Ministři EU i Británie schválili mandáty pro pobrexitová jednání

Brusel - Ministři sedmadvaceti členských zemí Evropské unie dnes schválili mandát k vyjednávání o budoucích vztazích s Británií. Mandát pro své vyjednavače dnes schválila i britská vláda. Jednání by měla začít příští týden, podle mluvčího britské vlády to bude již v pondělí, informovala agentura Reuters. Británie 31. ledna opustila EU a vstoupila do takzvaného přechodného období, které potrvá do konce tohoto roku. Do té doby by měly Brusel a Londýn vyjednat mimo jiné obchodní dohodu.

Mandát pro jednání s Británií na počátku února předložila Evropská komise, před dvěma týdny jej podpořil Evropský parlament. Celkem má 46 stran. Dnes finální verzi dokumentu, kterým se bude řídit hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier, schválili i ministři sedmadvaceti členských zemí EU zodpovědní za evropskou problematiku.

Mandát pro své vyjednavače, v jejichž čele stojí David Frost, dnes schválila také britská vláda. Podle mluvčího premiéra Borise Johnsona kabinet mandát zveřejní ve čtvrtek. "Dohodnout se na našem postupu šlo velmi hladce... Těším se na konstruktivní jednání s EU," uvedl mluvčí. Mandát je podle něj založen na existujících dohodách o volném obchodu, které Brusel uzavřel "s podobně smýšlejícími suverénními státy".

Rozhovory, které budou podle očekávání velmi složité, by měly začít příští týden. Mluvčí britské vlády uvedl, že začnou již v pondělí v Bruselu a druhé kolo se uskuteční v březnu v Londýně.

Na dokončení jednání mají Brusel a Londýn jen deset měsíců. Přechodné období, které skončí na konci roku, by Britové mohli prodloužit. Čas na to mají do poloviny roku. Britský premiér Johnson tuto možnost ale vehementně odmítá. Británie musí v přechodném období dodržovat unijní pravidla, na jejich podobu ale již nemá žádný vliv.

Unijní mandát počítá s tím, že Brusel bude usilovat o dosažení ambiciózní dohody upravující jak obchodní vztahy, tak vzájemnou spolupráci například v dopravě či bezpečnosti. Klíčem k zachování blízkého obchodního partnerství přitom má být požadavek, aby Británie dodržovala unijní pravidla pro hospodářskou soutěž, pracovní podmínky, daně či pro ochranu životního prostředí.

Britská vláda ale opakovaně dává najevo, že se po skončení přechodného období chce přestat řídit unijními standardy. Premiér Johnson prohlašuje, že o těsné obchodní vztahy s EU nestojí a preferuje volnější dohodu.

"Nabízíme podstatné, ambiciózní, vyvážené a dalekosáhlé partnerství," řekla dnes k mandátu chorvatská státní tajemnice pro evropské záležitosti Andreja Metelková-Zgombičová, jejíž země nyní předsedá Evropské radě.

"Nesmí dojít k sociálnímu dumpingu, nesmí dojít k dumpingu v oblasti životního prostředí," zdůraznil dnes německý státní tajemník pro evropské záležitosti Michael Roth. Také francouzská státní tajemnice Amélie de Montchalinová chce v budoucích jednáních s Británií hájit především "zájmy Evropanů". Roth i de Montchalinová zdůraznili, že EU do jednání s Británií vstupuje naprosto jednotná.