Ministři EU chtějí společné nákupy roušek či kontroly cestujících

Brusel - Společné nákupy ochranných roušek či respirátorů v rámci Evropské unie podpořili ministři zdravotnictví členských zemí, kteří v Bruselu jednali o opatřeních proti šíření nového koronaviru. Podle českého ministra Adama Vojtěcha se shodli také na možnosti, že by státy kontrolovaly, v jakých zemích pobývali lidé přijíždějící do EU. Ministři rovněž hovořili o tom, že by se do budoucna s ohledem na možné ohrožení výroby léků v Číně měla přesunout alespoň část výroby důležitých léků na evropské území.

Nový typ koronaviru zabil v Číně již přes 1300 lidí, nakazilo se jich více než 60 tisíc. V Evropě se nákaza - nově Světovou zdravotnickou organizací označovaná jako Covid-19 - dosud rozšířila do Německa, Francie, Itálie, Španělska, Belgie, Británie, Švédska a Finska. Úřady registrují přes čtyři desítky infikovaných.

Unijní ministři se na dnešním mimořádném jednání shodli, že pokud chtějí evropské země zabránit dalšímu rozšíření nákazy na kontinentu, musí účinněji spolupracovat.

"My jako Česká republika jsme upozorňovali na to, že může být problém s nedostatkem roušek nebo respirátorů," řekl novinářům ministr Vojtěch, podle něhož Praha projevila zájem o společný evropský nákup těchto ochranných prostředků, který připravuje EK.

Ministři se podle něj shodli také na možnosti, že by členské země pomocí dotazníků monitorovaly, kde pobývali lidé přijíždějící na území EU. Rozhodnutí, zda a jak tuto kontrolu dělat, je na jednotlivých státech.

"Pokud budeme mít informace o tom, že ten člověk pobýval v rizikové oblasti, tak to můžeme využít," připustil Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví hodlá tuto možnost nejprve analyzovat a poté zváží, zda iniciovat její zavedení.

Zástupci unijních vlád dnes rovněž probírali dlouhodobější dopad obdobných epidemií na zásoby léků v evropských zemích. Podstatná část světové produkce léčiv v současnosti pochází z Číny a některé léky se vyrábějí pouze tam, což by v případě výpadku mohlo způsobit jejich nedostatek na evropském trhu. Ministři podle Vojtěcha hovořili o tom, že by EK měla do budoucna zajistit přesun výroby některých důležitých léků na evropské území.