Ministři EU budou hovořit zejména o válečných zločinech na Ukrajině

Praha - Ministři EU pro spravedlnost a vnitřní věci se dnes budou zabývat především vyšetřováním válečných zločinů na Ukrajině. Tématem bude zejména uchovávání důkazů, řekl novinářům před začátkem druhého dne neformálního pražského zasedání ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Evropští představitelé budou podle něj debatovat také o ochraně zranitelných skupin obětí či o digitalizaci mezinárodní justiční spolupráce.

"První téma je samozřejmě ukrajinský konflikt, to znamená zejména vyšetřování trestné činnosti, respektive válečných zločinů na Ukrajině," prohlásil Blažek po příchodu do Kongresového centra. Nejprve se ministři zaměří na uchovávání důkazů. "V téhle fázi není úplně jasná mezinárodní jurisdikce pro případné souzení případných pachatelů zločinů ve válečném konfliktu," dodal ministr.

Podle eurokomisaře pro spravedlnost Didiera Reynderse je nejdůležitější shromáždit důkazy o trestné činnosti na Ukrajině na jednom místě. "Organizujeme úložiště všech důkazů o válečných zločinech v Eurojustu," uvedl. Žalobci z Ukrajiny a evropských států i Mezinárodní trestní soud (ICC) tak budou mít možnost si důkazní materiály vyměňovat a bude možné začít vyšetřování na národní úrovni. Na Ukrajině již začala i soudní jednání.

Kromě válečných zločinů se chtějí ministři podle Reynderse zabývat i trestnými činy proti lidskosti."Máme stále více svědectví o násilí na ženách a dětech," uvedl. EU proto musí zajistit odborníky, kteří pomohou se shromažďováním těchto důkazů.

Ministři budou podle Blažka diskutovat i o obětech nejen trestné činnosti, ale bezpráví obecně. Zaměří se na zranitelné skupiny - ekonomicky slabé oběti, ale i ženy a děti. Digitalizace justice, která patří k prioritám českého půlročního předsednictví, by pak podle něj mohla pomoci k zefektivnění justice. Odpadlo by totiž složité uznávání dokumentů mezi státy, což by zrychlilo přeshraniční řízení. Ministr nicméně připomněl, že dnešní zasedání je neformální, a že tedy neskončí přijetím žádného rozhodnutí.

Akce, která se koná v rámci českého předsednictví v Radě EU, se účastní i delegace z Ukrajiny, Moldavska a Gruzie.

Blažek již dříve uvedl, že Česko převzalo předsednictví Rady EU od Francie ve velmi nelehké době, a to kvůli geopolitickým změnám. Evropa podle něj čelí bezprecedentnímu souběhu mnoha negativních jevů v oblasti jak bezpečnosti, tak i prosperity.

Po pražském setkání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí bude v rámci českého předsednictví následovat ještě říjnová Rada pro spravedlnost a vnitřní věci v Lucemburku a prosincová Rada pro spravedlnost a vnitřní věci v Bruselu.