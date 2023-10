Ministři EU budou hledat shodu ohledně reformy trhu s elektřinou

Lucemburk - Ministři zemí EU, kteří mají na starosti oblast energetiky, budou dnes již podruhé řešit reformu trhu s elektřinou, která má předejít opakování loňského rekordního zdražování elektřiny. Česko bude na jednání v Lucemburku zastupovat ministr průmyslu Jozef Síkela.

Evropská komise letos v březnu ve snaze posílit ochranu spotřebitelů a stabilitu a předvídatelnost nákladů představila reformu, která mimo jiné sníží vliv cen plynu na cenu elektřiny, zvýší konkurenceschopnost průmyslu v Evropě a zajistí ochranu trhu s elektřinou. Unijní ministři jednali o novém uspořádání trhu s elektřinou již letos v červnu, dohodu nad všemi částmi textu se ale tehdy najít nepodařilo.

Nyní je reforma opět na stole a španělské předsednictví doufá v její schválení. Ještě donedávna nicméně panovaly zásadní spory zejména mezi Francií a Německem. Francie, která je ze dvou třetin závislá na jaderných elektrárnách, bojuje za to, aby EU umožnila využít státní dotace ke snížení nákladů na jadernou energii. Německo, které je silně závislé na plynové a uhelné energii, má naopak v úmyslu zavést přísnější kontrolu budoucích státních dotací pro elektrárny. Obává se totiž, že by Francie mohla právě díky svým jaderným elektrárnám získat konkurenční výhodu. Španělsko jako předsednická země vypracovalo v posledních měsících několik kompromisních variant, které by měly tyto obavy vyřešit. Zda s nimi budou ale Francouzi i Němci spokojení, ukáže až dnešní jednání.