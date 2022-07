Ministři energetiky budou hledat shodu na omezení spotřeby plynu

Brusel - O návrhu na snížení spotřeby plynu a podmínkách vyhlašování plynové nouze budou dnes jednat ministři energetiky zemí Evropské unie. Řada států má k návrhům představeným minulý týden Evropskou komisí výhrady. Zástupci vlád by ovšem pod vedením českého ministra průmyslu Jozefa Síkely chtěli dospět ke kompromisní verzi, aby byly státy připraveny na očekávaný nedostatek ruského plynu v nadcházející topné sezoně.

Unijní exekutiva navrhla, aby členské země sedmadvacítky kvůli očekávanému výpadku dodávek z Ruska omezily od srpna do března spotřebu plynu o 15 procent proti průměru z minulých pěti let. Tento cíl by měl být dobrovolný, Brusel by však podle návrhu mohl po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, a učinit tak snížení spotřeby v celé EU povinným.

Některým státům se nelíbí, že by měl být závazek pro všechny stejný, další mají pochybnosti o tom, zda má komise dostat právo nařizovat omezování spotřeby. Diplomaté očekávají, že se v upravené verzi objeví řada výjimek, například pro země s velkými zásobami plynu nebo pro státy, které tento zdroj vyvážejí.