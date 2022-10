Ministři dopravy zemí EU proberou rozvoj železnice a ceny energií v dopravě

Praha - Rozvoj železniční dopravy v Evropě, budoucí podoba transevropské dopravní infrastruktury a ceny energií a jejich dopad na dopravu mají být hlavními tématy dnešního neformálního zasedání ministrů dopravy ze zemí EU. Uskuteční se od dnešního rána v pražském Kongresovém centru.

Jedním z klíčových bodů jednání ministrů bude rozvoj železnice, zejména pak vysokorychlostních tratí. Ministři by podle českého resortu dopravy měli v této souvislosti mluvit například o směřování dalších investic z peněz EU a řešit by měli také zapojení některých nových spojení do celoevropské páteřní dopravní sítě TEN-T. Hlavním cílem má být lepší propojenost železnice v Evropě. Podle EU představuje železnice ekologický a udržitelný způsob přepravy.

Rada EU pro dopravu by se dnes měla zabývat také úpravou současné sítě TEN-T, z níž by měla vypadnout spojení na území Ruska a Běloruska, a naopak se předpokládá začlenění koridorů na Ukrajině a v Moldavsku, včetně možností jejich přechodu na standardní rozchod.

Dalším tématem neformální schůzky budou aktuální ceny energií a jejich dopad na dopravu. Ministři podle resortu dopravy proberou možné kroky pro dopravce a správce infrastruktury ke snížení energetické náročnosti při zachování současného rozsahu dopravy.

Kromě zástupců členských zemí EU se zasedání zúčastní také představitelé Ukrajiny, Moldavska, Švýcarska nebo Norska.

Součástí neformálního zasedání ministrů dopravy byla odborná konference, která se v české metropoli konala už ve čtvrtek. Věnovala se zvyšování bezpečnosti mladých a začínajících řidičů. Zástupci členských zemí EU si na ní vyměňovali informace o opatřeních pro mladé řidiče. Šlo například o možnost řídit auto pod dohledem mentora od 17 let, řidičský průkaz na zkoušku či změny ve vzdělávání v autoškolách. Některé tyto změny se plánují i v České republice.