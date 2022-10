Ministři dopravy chtějí doplnit transevropskou dopravní síť

Praha - Ministři dopravy zemí EU se při neformálním zasedání v Praze shodli na potřebě revize seznamu transevropských dopravních sítí (TEN-T). Česko do něj chce prosadit železniční tratě z ČR do Německa, Rakouska či Polska. Ministři dále sestavili soubor opatření ke snížení spotřeby energií na železnici. Jde například o nákup úspornějších vozidel, sjednocení napájecích soustav nebo zvýšení plynulosti provozu. Na tiskové konferenci po skončení zasedání to řekl český ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

"Celý den dnes patřil železnici," řekl po schůzce Kupka. Jedním z klíčových témat byla zvažovaná revize současné podoby sítě TEN-T. Český ministr v této souvislosti upozornil, že na evropské páteřní železniční síti TEN-T chybí řada úseků, zejména těch přeshraničních. Česko do ní prosazuje především zařazení trati Berlín-Praha-Vídeň nebo trať z Rakouska přes Česko do Polska. Vedle českého spojení s Německem, Rakouskem a Polskem jde mimo jiné o vysokorychlostní propojení Lyonu a Turína, Madridu a Paříže, Amsterodamu a Berlína nebo napojení železničních sítí Ukrajiny a Moldavska.

Vlakové dopravě se ministři věnovali i v souvislosti s vysokými cenami energií. Společně proto připravili seznam doporučujících opatření ke snížení spotřeby energií na železnici, které využívají jednotlivé členské státy. Jde například o pořízení úspornějších vozidel schopných rekuperace (zpětného získávání tepla), sjednocení napájecích soustav, větší využití lokálních obnovitelných zdrojů, změnu režimu výhřevu výhybek. nebo zvýšení plynulosti jízdy bez nutnosti častého zastavování. I přes rostoucí ceny energií se ovšem ministři podle Kupky shodli na potřebě další elektrifikace tratí.

Ministři rovněž diskutovali o způsobech zatraktivnění železniční dopravy pro cestující. Jde jednak o vyšší komfort ve vlacích, ale třeba i o možnost pořídit si jednotnou celoevropskou jízdenku pro cestování na železnici. Společně také chtějí zlepšit situaci při výlukách, kdy se shodli na potřebě koordinace výlukových prací a opatření na hranicích.