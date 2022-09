Ministři čekají ještě složitou debatu o rozpočtu, musí zajistit priority

Praha - Ministři očekávají, že debata o konečné podobě státního rozpočtu na příští rok bude ještě složitá. Rozpočet musí zajistit naplnění všech klíčových priorit země, uvedli při příchodu na jednání vlády, na které naváže porada ekonomických ministrů. Kabinet měl původně rozpočet schvalovat dnes, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale řekl, že hlasování bude až v pondělí. Nevyloučil také možné zvýšení deficitu z plánovaných 270 miliard korun.

"Musíme najít dobré řešení i s ohledem na to, že na rozpočet dopadá tíha všech kompenzací a pomoci jak firmám, tak i občanům," řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj je nyní předčasné mluvit o tom, jak vysoký nakonec bude rozpočtový deficit. "Intenzivně o tom jednáme, úterní jednání končilo po půlnoci, nepochybně bude pokračovat i v dalších dnech," řekl.

"Debata stále pokračuje a na závěr představíme konsolidovaný rozpočet ve smyslu nových příjmů, jako je windfall tax, i výdajů, které souvisí se zastropováním cen energií," řekl vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Podle ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) je diskuse složitá i kvůli tomu, že společnost i jednotlivé resorty mají po minulých letech velká očekávání ohledně příjmů. "My si musíme jasně stanovit, co jsou budoucí priority v rámci jednotlivých ministerstev, abychom měli dost peněz na investice, na rozvoj, na modernizaci této země," řekl.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že je spokojená se současným návrhem své rozpočtové kapitoly. "Priorita současné vlády je ochrana, bezpečnost, řešení ekonomické krize, a tomu se nějakým způsobem musíme všichni přizpůsobit," řekla.

Stanjura dnes po jednání sněmovního rozpočtového výboru řekl, že kvůli vysokým cenám energií by se mohl zvýšit plánovaný schodek rozpočtu na příští rok. Ministerstvo připravilo ještě před tím, než se vláda na určení maximálních cen elektřiny a plynu pro maloodběratele dohodla. "Tlak na výdajovou stranu je opravdu obrovský. Souvisí to samozřejmě s vysokými cenami energií. Proti tomu budeme stavět mimořádné příjmy, tak aby to celé nešlo na vrub deficitu státního rozpočtu," řekl.

Současný návrh rozpočtu na příští rok předpokládá příjmy 1,749 bilionu korun, výdaje mají činit 2,019 bilionu Kč. Vláda ho původně měla schvalovat dnes, nakonec o něm ale bude jednat až v pondělí. Sněmovně ho musí kabinet předložit do konce září.

Letošní rozpočet byl schválen se schodkem 270 miliard korun. Sněmovna ale nyní projednává jeho zvýšení na 330 miliard Kč.