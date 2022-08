Ministři by se měli shodnout na pozastavení zjednodušeného vydávání víz Rusům

Praha - Ministři zahraničí členských zemí Evropské unie by se mohli na neformálním summitu tento týden v Praze dohodnout na pozastavení dohody usnadňující vydávání víz ruským turistům. Platit by opatření mohlo zhruba od října, vyplývá z informací ČTK od vysoce postavených diplomatických zdrojů EU. Podobné informace o víkendu zveřejnil deník Financial Times.

EU již pozastavila část dohody z roku 2007, která se týkala vládních činitelů a podnikatelů. Teď by mohla zmrazit i část týkající se turistů. To by znamenalo, že žádosti podané ruskými občany by neměly přednostní právo na zpracování. Pro Rusy by tak získání víz do schengenského prostoru bylo byrokraticky náročnější, dražší a především by na ně čekali výrazně déle.

Pozastavení dohody by mělo být minimem, na kterém by měla být mezi státy EU dostatečná politická shoda. V září by mohl být proces iniciován, zhruba v říjnu by opatření mohlo začít platit.

Plošné pozastavení vydávání víz ruským turistům či výrazné snížení jejich počtu požadují mimo jiné Polsko, Finsko, Česko či pobaltské země. Jiné unijní státy jsou ale proti. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který bude předsedat pražskému jednání, uvedl, že takové opatření by bylo příliš drastické. Vyzval k řešení, které by bylo selektivní.

"Jsem přesvědčen, že je potřeba vyslat jasný signál ruské společnosti o důsledcích podpory agrese proti Ukrajině prostřednictvím plné suspenze dohody o vízové facilitaci s Ruskem," řekl dnes po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem v Praze premiér Petr Fiala (ODS). Pozastavení turistických víz by podle něj bylo správným krokem. Neznamenalo by to ukončení vydávání víz představitelům ruské demokratické opozice či lidskoprávním aktivistům ohroženým tamním režimem, dodal.

Na okraj jednání se ve středu uskuteční neformální oběd se šéfy diplomacií Ukrajiny Dmytrem Kulebou, Moldavska Nicolaem Popeskem a Gruzie Iljou Darčiašvilim. Podle diplomatických zdrojů si ministři předají s členy vlád zemí EU informace o tom, jakou pomoc očekávají například z hlediska reforem klíčových pro vstup do EU. Otevřou také debatu o projektu Východního partnerství.

Na summitu naváže konference Forum 2000, jejíž součástí bude i konference na vysoké úrovni k Ukrajině. Debata se bude týkat potřeb země napadené Ruskem, zaměřená bude na parlamentní dimenzi i občanskou společnost.