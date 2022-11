Ministři by dnes na jednání vlády měli probrat i zásah rakety v Polsku

Praha - Ministři by na dnešním jednání vlády měli probrat úterní zásah rakety na východě Polska. Na zasedání dorazil náčelník generálního štábu Karel Řehka. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dopoledne ve Sněmovně řekl, že kabinet dostane na schůzi informaci o incidentu.

Raketu, která v úterý zasáhla obec Przewodów na východě Polska poblíž ukrajinských hranic a vyžádala si dvě oběti, patrně vystřelila ukrajinská protivzdušná obrana. Řekl to dnes polský prezident Andrzej Duda. Podle něj nic nenasvědčuje tomu, že šlo o úmyslný útok. Pravděpodobně se tak jednalo o nehodu.

"Předpokládám, že se i tohoto tématu dotkneme. Ať to byla jakákoli raketa, je to důsledek války na Ukrajině, a musíme si říct, co je příčinou - ruská agrese," řekl při příchodu na jednání novinářům ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

"Předpokládám, že informace o incidentu bude zmíněna na vládě včetně informací od spojenců," uvedla ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09).

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) uvedl, že ruská invaze na Ukrajinu je naprosto nepřijatelná. "Všechno, co se děje na Ukrajině v poslední době, zejména masové útoky na ukrajinskou infrastrukturu, jsou válečné zločiny v plné síle," dodal.

Ukrajina se v úterý stala terčem masivních ruských útoků cílících na její energetickou infrastrukturu. Podle Kyjeva šlo o nejrozsáhlejší ruské údery od začátku války.

ČTK bude ve středu 16. listopadu vysílat TK, jež bude následovat po jednání vlády, které začíní ve 14:00.