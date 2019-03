Praha - Příští týden se uskuteční schůzky ministrů s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), měli by řešit úspory jednotlivých resortů. Novinářům to při příchodu na jednání vlády dnes řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Schillerová už dříve vyzvala ministry při debatě o rozpočtu pro rok 2020 k hledání úspor a navrhla snížit počet státních zaměstnanců o deset procent.

"Příští týden budou schůzky s panem premiérem, s paní ministryní financí. Tam si myslím, že se budeme zpovídat z těch prvních nálezů," řekl Brabec. Poznamenal, že nějaké nějaké úspory už našel, konkrétní být ale nechtěl.

Brabec si neumí představit, že by se počet úředníků snížil o deset procent plošně. "U nás to není jen ministerstvo, ale i resortní organizace typu České inspekce životního prostředí, České geologické služby, Českého hydrometeorologického ústavu a dalších. Na mě ta úspora vychází zhruba na 350 lidí, to není málo," doplnil. Podle Brabce jeho resort v posledních letech "nenabubřel". "My máme o 1000 lidí méně v resortu, než jsme měli ještě před několika lety. Takže to není tak, že bychom napřed nabrali 1000 lidí a pak jich s velkou slávou 400 ubrali nazpátek," dodal.

Vedení ministerstva vnitra dnes probíralo materiál, který možnosti úspor naznačuje, řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Nechal jsem si zkontrolovat nárůsty státních zaměstnanců a pokud nám je někde vyčítáno, že za posledních pět let narostli zaměstnanci státu o 40.000, tak 31.000 z nich jsou učitelé a nepedagogičtí pracovníci. Těžko budeme trend otáčet a propouštět učitele nebo školníky," doplnil. Uvedl také, že tuší, že i Schillerová už ví, že není možná "desetiprocentní decimace". Cestou je podle něj například slučování oddělení nebo redukce počtu představených.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že loni například na IT jeho resort ušetřil desítky milionů korun. "Škrtli jsme v tomto roce 54 volných míst a jsme připraveni případně k nějakým podobným úsporám, ale je otázka, jestli mohou být tak velké třeba na mém resortu, protože ministerstvo je relativně malé, rozpočet není nějaký velký," poznamenal. Zopakoval také, že provozní výdaje ministerstva činí pouze sedm procent.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že jedním z prvních rozhodnutí po nástupu do funkce bylo zrušení Fondu dalšího vzdělávání. "To bylo 650 úředníků, ten by měl být kompletně v likvidaci k 30. červnu tohoto roku. Z těch 650 míst si převedeme na MPSV necelých 50," uvedla. Ke konci roku se také snížil počet lidí ve vedení resortu. Dnes bylo jednání o revizi dávek na bydlení, Maláčová očekává úspory v řádu stovek milionů. Podle ministryně nebyla dostatečně vysvětlena požadovaná kvóta desetiprocentního snížení počtu úředníků. Jednat o tom koalice bude na radě 17. března.

"V základních věcech máme jasno. Víme, že bychom třeba si i poradili v resortu s deseti procenty zaměstnanců. Na druhé straně ale jsme daleko od toho, abychom taková ta velká očekávání plnili. Především, co se týče investic," řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Ministerstvo kultury nemá podle Antonína Staňka (ČSSD) zatím analýzy hotové.