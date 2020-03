Ministři a politici vyzvali lidi, aby používali roušky či šátky

Praha - Ministři vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vyzvali lidi, aby si na veřejnosti kvůli šíření koronaviru zakryli ústa a nos. Pokud není podle Hamáčka k dispozici rouška, je lepší použít třeba šálu nebo šátek. Roušek je podle něj nedostatek, vláda je chce dovézt, řekl na videu zveřejněném na twitteru. K nošení roušek na sociálních sítích vyzývá i řada dalších politiků. Lidi přesvědčují, že jejich nošení není směšné a pomůže v šíření nemoci způsobené novým typem koronaviru. Roušky si podle nich lidé mohou sami vyrobit. V současné době má Česko 298 potvrzených případů nákazy, přes 5000 lidí bylo na ni testováno.

"Chtěl bych vás všechny poprosit, aby, když vycházíte ven z domova, ať na cestě do zaměstnání nebo nákup nebo na procházku, zakryjte si ústa. Buď rouškou, nebo šálou nebo šátkem," řekl. Dodal, že ví, že ochranných roušek je nedostatek. "My děláme všechno pro to, abychom je co nejdříve dovezli a rozvezli mezi občany. Ale do té doby, prosím, využijte jakéhokoli prostředku k zakrytí úst a nosu tak, abyste nerozšiřovali případnou infekci," zdůraznil. Veškerá doporučení podle něj říkají, že cokoli je lepší než nic.

Vojtěch lidi vyzval, aby zůstávali pokud možno doma. Pokud to nejde, mají si všude, kde dochází ke kontaktu s lidmi, chránit nos, ústa a oči. "Stačí jednoduchý šátek a do něj vložit kapesníček," poznamenal. "A prosím, nedotýkejte se předmětů bez rukavic," dodal.

Používat jakoukoli ochranu obličeje zejména při nakupování a cestou městskou hromadnou dopravou doporučilo i ministerstvo vnitra. Dodalo, že pokud lidé nemusí, měli by raději zůstat doma. Také odborníci propagují nošení látkových roušek na ulicích, vyzval k tomu mimo jiné i prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Roušky nechrání svého nositele před nákazou, ale zabrání nakaženým šířit virus v okolí.

Na sociálních sítích už lidé sdílejí i návody na to, jak látkové roušky ušít. Zatím se ale shodují, že s rouškou na ulici si vysloužili spíš podezřívavé pohledy.

Právě proti takovým názorům vystupují politici, kteří často výzvu k zakrývání obličeje na sociálních sítích doplňují svou fotkou s rouškou. "Nosit roušku není směšné. Je to ohleduplné k okolí a to nejmenší, co může každý z nás udělat," napsal například poslanec TOP 09 Dominik Feri.

Politici často poukazují na to, že roušek není dostatek, ale že si je lidé mohou sami vyrobit. Opoziční politici z nedostatku ochranných pomůcek viní vládu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na twitteru uvedl, že zabývat se chybami bude možné poté, co se Česko dostane z nejhoršího. "Nyní, prosím, si každý sežeňte nebo ušijte roušku a začněte ji okamžitě nosit," zdůraznil.

K nošení roušek vyzvala i místopředsedkyně STAN Věra Kovářová nebo předseda Pirátů Ivan Bartoš, který poznamenal, že země, v nichž lidé roušky nosí, zvládají kritickou situaci lépe. "Čím více budeme zodpovědní, tím dříve všechna omezení skončí," poznamenal. Dodal, že si roušku sám s manželkou vyrobili. "Lidé se prý stydí, že je to legrační. Není. Je to chytré a zodpovědné," dodal.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) upozornil, že někteří nakažení nemají žádné příznaky. "Pokud byste byli nakažení, nemusíte to vůbec vědět, nákaza koronavirem může být i bezpříznaková nebo se projevit později," uvedl.

Havlíček navrhne otevřít galanterie, aby si lidé mohli šít roušky Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) navrhne dnes vládě zařadit galanterie mezi provozovny, které budou moci mít navzdory celonárodní karanténě kvůli šíření nového koronaviru otevřeno. Chce tak vyjít vstříc všem, kteří mají zájem o materiál pro výrobu látkových roušek. Havlíček to uvedl na twitteru. Lidé si kvůli nedostatku šijí látkové roušky sami doma, a to pro své rodiny, na prodej i pro nemocnice, kde chybí. Návody a fotky svých výsledků sdílejí na sociálních sítích. Látkové roušky nechrání svého nositele před nákazou novým typem koronaviru, zabrání ale nakaženým šířit virus. Na ušití jedné roušky je podle základního návodu potřeba bavlněná látka o rozměrech 20 krát 20 centimetrů a čtyři provázky nebo tkalouny o délce 40 centimetrů nebo dva o dvojnásobné délce. "Data ukazují, že nejlepším materiálem pro roušky vlastní výroby jsou bavlněná trička, povlaky na polštáře nebo jiné bavlněné materiály. Tyto materiály jsou schopny filtrovat přibližně 50 procent částic velikosti 0,2 mikronu, tedy velikosti odpovídající velikosti koronaviru. Jsou také dobře prodyšné, což znamená, že jsou vhodnější na nošení více hodin v kuse. Zdvojení materiálu na vaší roušce domácí výroby přispívá jen k velmi nepatrnému zvýšení efektivity, zato snižuje prodyšnost," uvádí web, který se střihům na roušky věnuje.