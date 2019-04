Praha - Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) zrušil prohlášení obchodního domu Kotva za kulturní památku. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí ministerstva Martha Häckl. Podle úřadu tak učinil proto, že během řízení, které o přidělení památkové ochrany rozhoduje, se změnil vlastník domu. Ministerstvo o změně neinformoval původní ani nový vlastník. Tím je společnost Pražská správa nemovitostí (PSN) miliardáře Václava Skaly. Podle dřívějších informací ministerstva začalo řízení týkající se Kotvy v září 2016, o prodeji Kotvy média informovala již v únoru toho roku.

Staněk jako odvolací orgán věc vrátil ministerským památkářům, ti by podle mluvčí měli rozhodnout brzy. Minulý týden PSN oznámila, že chce Kotvu rekonstruovat za cenu v řádu miliard korun. Podle zákona musí majitel až do rozhodnutí chránit nemovitost před poškozením a zničením a také oznámit ministerstvu zamýšlenou či uskutečněnou změnu vlastnictví, správy nebo užívání věci. V podstatě se musí o objekt, který může potenciálně vykazovat památkové hodnoty, starat jako o památku.

Památkový odbor ministerstva kultury se posuzováním toho, zda se má Kotva stát památkou, zabýval od září 2016. Loni ji za památku prohlásil; řízení se konalo již podruhé, při prvním podnětu z roku 2007 ji prohlásit odmítlo.

Kotva byla postavena podle návrhu manželů Věry a Vladimíra Machoninových v letech 1970 až 1975 a je považována za jednu z nejzajímavějších československých budov 70. let. Její půdorys připomíná včelí plástev a tvoří ho několik do sebe zaklesnutých šestihranů. Podobně jako jiné tradiční obchodní domy ale od 90. let začala kvůli novým nákupním centrům trpět relativním nezájmem nakupujících i nájemců navzdory lukrativnímu umístění v centru metropole. PSN nyní uvedla, že je během přestavby Kotvy otevřena dalším investorům.

V 90. letech připadly akcie Kotvy v kuponové privatizaci později vytunelovanému fondu Trend, k jehož zakladatelům tehdy patřil podnikatel Skala. V roce 2005 Kotvu získala irská skupina Markland. Od ní objekt koupila PSN v roce 2016 v tendru organizovaném irskou státní konsolidační agenturou NAMA údajně za cenu přes 80 milionů eur (tehdy asi 2,2 miliardy korun).

"V průběhu prvoinstančního řízení se změnil vlastník - předešlý vlastník opomněl svoji zákonnou povinnost informovat ministerstvo o změně vlastnictví. Nový vlastník si zvolil stejného zástupce v řízení jako předešlý, ale ani tento zástupce nesdělil, že již zastupuje jiného vlastníka," uvedlo nyní ministerstvo.

Nový vlastník poté podal rozklad proti rozhodnutí, aby byla Kotva památkou s tím, že byl opomenut. "Ačkoli jeho zástupce činil úkony v řízení, nebylo však zřejmé, koho zastupuje," tvrdí úřad. Ministr proto rozhodnutí svého památkového odboru zrušil z důvodu právní jistoty, a předal věc znovu témuž odboru. "Řízení od té doby pokračuje, proběhly úkony dané správním řádem a v brzké době očekáváme vydání prvoinstančního rozhodnutí," uvedla Häckl.

Minulý týden majitel Kotvy oznámil, že obchodní dům čeká zhruba roční rekonstrukce, začít má příští rok. Ředitel pražského územního pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Ondřej Šefců ČTK řekl, že ústav s podmínkami přestavbu schválil. Výhrady podle něj byly k některým zásahům do dispozičního členění, bourání stropů, výměně obvodového pláště a k reklamním prvkům v parteru. Závazné stanovisko potřebné pro získání povolení ale vydává památkový odbor magistrátu.