Ministr: Zrušení nákupu ponorek vyvolává krizi mezi zeměmi

Paříž/Washington/Canberra - Zrušený nákup francouzských ponorek ze strany Austrálie představuje vážnou krizi ve vztazích Francie s Austrálií a Spojenými státy, které nahradí Francouze v dodávkách těchto zbraní. Stanici France 2 to dnes večer řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. Zrušení zakázky podle něj bude mít dopad na vztahy uvnitř Severoatlantické aliance. Ministr dodal, že francouzský prezident Emmanuel Macron o situaci se svým americkým protějškem Joem Bidenem ještě nejednal.

Kvůli zrušení zakázky Paříž povolala zpět do vlasti ke konzultacím své velvyslance v USA a v Austrálii. Podle Le Driana tím chce Francie "ukázat svým dávným partnerům, že (rozhodnutí) vyvolalo velkou nespokojenost a vážnou krizi mezi námi". Ministr dodal, že je to poprvé, co Francie přistoupila k podobnému kroku ve vztazích se Spojenými státy. Rozhodnutí Austrálie podle ministra doprovázely lži a porušení vzájemné důvěry. "To vše znamená, že je mezi námi krize," uvedl.

Krok Canberry před odletem do Paříže okomentoval i francouzský velvyslanec v Austrálii Jean-Pierre Thébault. "Myslím si, že to byla obrovská chyba. Opravdu velmi špatný postoj k partnerství, protože to nebyl kontrakt, to bylo partnerství, které mělo být založeno na důvěře, vzájemném porozumění a upřímnosti," řekl Thébault. Aktuální situaci označil za "neuvěřitelnou, nevhodnou, neadekvátní a neaustralskou".

Austrálie ve čtvrtek oznámila, že odstoupí od smlouvy na výrobu konvenčních ponorek v hodnotě 40 miliard dolarů (866 miliard Kč), který uzavřela s francouzskou firmou Naval Group v roce 2016. Po pěti letech už je hodnota kontraktu v dnešních cenách vyšší. Místo toho Canberra hodlá postavit nejméně osm ponorek na jaderný pohon, což má umožnit nový bezpečnostní pakt mezi Austrálií, Británií a Spojenými státy oznámený ve středu. Francie označila zrušení dohody za "nůž do zad" a povolala své velvyslance v USA a v Austrálii ke konzultacím do Paříže.

Austrálie uvedla, že lituje odvolání francouzského velvyslance, váží si vztahů s Francií a bude s Paříží nadále jednat o dalších otázkách.

"Austrálie chápe hluboké zklamání Francie z našeho rozhodnutí, které bylo přijato v souladu s našimi jasnými a sdělenými národními bezpečnostními zájmy," uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničí.

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda v této souvislosti upozornil, že australští politici si v uplynulých letech opakovaně stěžovali, že Francie není a nebude schopna dodat ponorky včas. Vadily jim také vícenáklady, které mělo zajištění dodání ponorek provázet. To vše v době, kdy Canberra nutně potřebuje modernizovat výzbroj svého námořnictva, aby obstálo tváří v tvář stále asertivnějšímu a technologicky stále lépe vybavenému námořnictvu čínskému.

Spor je největší ranou pro vtahy mezi Austrálií a Francií od roku 1995. Tehdy Canberra protestovala proti rozhodnutí Francie obnovit jaderné zkoušky v jižním Tichomoří a povolala ke konzultacím svého velvyslance, připomíná agentura Reuters.

Washington ve sporu o ponorky zopakoval, že Paříž je jeho klíčový spojenec

Spojené státy zopakovaly, že Paříž je pro ně nepostradatelným spojencem. Učinily tak krátce poté, co Francie v pátek povolala zpět do vlasti na konzultace své velvyslance ve Spojených státech a v Austrálii. K tomuto kroku se rozhodla kvůli nové strategické spolupráci mezi USA, Austrálií a Británií, v jejímž důsledku Canberra zrušila mnohamiliardovou zakázku na nákup francouzských ponorek. Informovala o tom agentura Reuters.

"Francie je nepostradatelný partner a náš nejstarší spojenec. Našeho vztahu si velmi ceníme," sdělil mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price. Washington doufá, že v nadcházejících dnech bude pokračovat diskuse o této otázce na nejvyšší úrovni, a to i příští týden na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, doplnil Price. Americký ministr zahraničí Antony Blinken už dříve uvedl, že Spojené státy přikládají vztahům s Francií zásadní hodnotu.

Austrálie oznámila, že rozhodnutí Francie odvolat velvyslance v Canbeře lituje. Očekává, že obě země budou v mnoha jiných oblastech spolupracovat.

"S lítostí bereme na vědomí rozhodnutí Francie odvolat velvyslance v Austrálii," uvedlo v prohlášení australské ministerstvo zahraničí. "Těšíme se na další spolupráci s Francií v mnoha otázkách společného zájmu, které vycházejí ze společných hodnot," doplnilo ministerstvo.

Francouzský ministr zahraniční Jean-Yves Le Drian v pátek oznámil, že na žádost prezidenta Emmanuela Macrona se rozhodl okamžitě povolat velvyslance ve Spojených státech a v Austrálii zpět do Paříže ke konzultacím. Výjimečné rozhodnutí podle něj ospravedlňuje závažnost oznámení, které učinily Austrálie a Spojené státy.

Spojené státy, Austrálie a Británie ve středu oznámily, že zakládají bezpečnostní partnerství, které má zajistit mír a stabilitu v jihovýchodní Asii. Pakt má mimo jiné pomoci Austrálii získat americké ponorky na jaderný pohon. Austrálie proto zrušila dohodu o nákupu francouzských konvenčních ponorek v hodnotě 40 miliard dolarů (866 miliard Kč), kterou podepsala v roce 2016.

Agentura AFP uvedla, že je to poprvé, co Francie přistoupila k povolání svých velvyslanců v USA a v Austrálii ke konzultacím. Obě země patří mezi tradiční spojence Paříže.