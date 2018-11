Jeruzalém/Ramalláh - Český ministr zahraničí Tomáš Petříček dnes zahajuje dvoudenní návštěvu Izraele a Palestiny. Ministr se do Izraele vydává dva týdny předtím, než zemi navštíví prezident Miloš Zeman, který se chystá otevřít Český dům v Jeruzalémě. Podle Zemana to má být první krok k budoucímu přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Petříček v Jeruzalémě navštíví připravovaný Český dům, který prezident slavnostně otevře 27. listopadu. Ministra čeká také jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a zúčastní se rovněž zahájení šestého ročníku Česko-izraelského fóra.

Šéf české diplomacie při cestě na Blízký východ navštíví také palestinská území. V Ramalláhu bude jednat s palestinským ministrem zahraničí Rijádem Málikím o perspektivě mírového procesu na Blízkém východě a o česko-palestinských vztazích.