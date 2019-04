Paříž - Větší část cenných uměleckých a liturgických předmětů se z hořícího chrámu Notre-Dame podařilo zachránit. Stanici LCI to dnes řekl ministr kultury Franck Riester. V bezpečí je například trnová koruna nebo roucho svatého Ludvíka, požár v pořádku přečkalo i rozetové vitrážové okno na severní fasádě. Osud mnoha dalších artefaktů je však stále neznámý, podle francouzských novinářů se dosud neví, jestli a jak plameny poškodily varhany, sousoší Piety na hlavním oltáři nebo zvony.

Podle Riestera se zachráněné artefakty shromažďují na půdě pařížské radnice. Fotografie předmětů vynesených z katedrály na twitteru zveřejnila pařížská starostka Anna Hidalgová.

Ověřený seznam zachráněných uměleckých děl zatím neexistuje, o osudu některých artefaktů se navíc stále vedou debaty. Stále například není jasné, zda požár přečkala rozetová vitrážová okna na západní a jižní fasádě. Nejsou ani zprávy o tom, zda spolu s trnovou korunou byly z hořící stavby vyneseny i další uctívané relikvie jako například úlomek z Kristova kříže a hřeb. Nikdo dosud nepotvrdil ani to, zda je v pořádku socha Madony s dítětem ze 14. století či portrét Tomáše Akvinského ze 17. století.

Příčina požáru podle úřadů dosud není známa

Příčina požáru katedrály Notre-Dame, který propukl v pondělí večer, dosud není známa a vyšetřování pokračuje. Oznámil to dnes na tiskové konferenci přímo u poškozeného objektu náměstek francouzského ministra vnitra Laurent Nuňez. Podle něj plameny dosud nebyly úplně zlikvidovány.

Nuňez po více než dvanácti hodinách práce hasičů prohlásil, že "oheň je pod kontrolou, není však zcela uhašen".

Podle něj je nyní otázkou, do jaké míry byla narušena konstrukce stavby. To mají posoudit statici a architekti, kteří rozhodnou, zda hasiči mohou vstoupit do katedrály, aby v hašení pokračovali přímo tam.

Pařížská prokuratura již v pondělí oznámila, že požár podle předběžných zjištění vznikl neúmyslným zaviněním.

Rodina Arnaultových věnuje na obnovu Notre-Dame 200 milionů eur

Rodina Arnaultových a její koncern LVMH vyrábějící luxusní zboží věnuje na obnovu katedrály 200 milionů eur (přes pět miliard korun). Informovala o tom dnes agentura AFP. Už v pondělí oznámil francouzský miliardář François-Henri Pinault, šéf mezinárodní luxusní skupiny Kering, že na opravu chrámu přispěje 100 miliony eur (2,6 miliardy korun).

Majitel LVMH Bernard Arnault patří podle časopisu Forbes mezi pětici nejbohatších lidí světa. LVMH působí v mnoha sektorech prodeje luxusního zboží a vlastní na 70 značek, včetně módních Fendi, Givenchy a Louis Vuitton, šampaňské Dom Pérignon, šperky a hodinky Bvlgari a Hublot či řetězec parfumérií Sephora.

Finanční dary na opravu jednoho ze symbolů Paříže se začaly shromažďovat ještě v době, kdy oheň zuřil v plné síle. Newyorská nezisková organizace French Heritage Society, která se věnuje ochraně francouzských architektonických a kulturních pokladů, spustila v pondělí internetové stránky s cílem získat peníze na obnovu katedrály.

Na internetových stránkách pro organizování pomoci dobrovolných dárců GoFundMe bylo v pondělí zahájeno více než 50 kampaní na pomoc v souvislosti s požárem katedrály, uvedl mluvčí provozovatele stránek John Coventry.