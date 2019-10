Ministr: Výdaje na zdravotní péči vzrostou o osm až 12 procent

Praha - Platby do jednotlivých oblastí zdravotní péče se příští rok podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) meziročně zvýší o osm až 12 procent. Výraznější nárůst platů čeká sestry poskytující domácí péči, a to zhruba 41 procent. Ministr to řekl poslancům při informování o situaci ve zdravotnictví, které má dostat v příštím roce rekordních 350 miliard korun.

Úhradová vyhláška počítala podle ministra původně s navýšením plateb o 24 miliard korun. Po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s poskytovateli péče i s KSČM přibylo dalších 4,9 miliardy korun. "Ještě nad rámec těch 29 miliard půjde šest miliard korun, které budou obsaženy v rámci zdravotně pojistných plánů všech zdravotních pojišťoven," řekl Vojtěch. Tyto peníze budou určeny na podporu regionálních nemocnic, primární péče, zajištění dostupnosti kvalitní péče, dodal.

Odbory původně požadovaly, aby se z rezerv zdravotních pojišťoven využilo příští rok až 25 miliard korun. Ministr to odmítal s tím, že rezervy budou potřeba při zhoršení ekonomiky.

Nejvíce si podle ministra polepší sestry v domácí péči, které byly v posledních letech opomíjeny. Měsíčně sestra v domácí péči bude mít mzdu vyšší o 10.000 korun v rámci superhrubé mzdy, uvedl Vojtěch. Dodal, že to snad bude dostatečně motivační a stabilizační. "Celkový nárůst je asi 41 procent meziročně, u ostatních segmentů nárůst kolem osmi až 12 procent," dodal ministr.

Poslanci se dožadovali toho, aby vláda navrhla podmínky pro personální i finanční zajištění kvalitní zdravotní péče. Měla by také stanovit mechanismus zvyšování plateb za státní pojištěnce tak, aby se postupně objem prostředků do zdravotnictví zvýšil na devět procent, což je průměr zemí EU.