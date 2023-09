Ministr Výborný: Ukrajinské obilí by se mohlo přepravovat pod vratnou kaucí

Znojmo - Státy V4, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko chtějí vyzvat Evropskou komisi, aby zavedla vratnou kauci na export ukrajinského obilí. Kauce má přimět obchodníky, aby nenechávali ukrajinskou zemědělskou produkci na evropském trhu. Novinářům to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po dnešním jednání s resortními kolegy ze států V4 ve Znojmě.

Kauci by mohli obchodníci dostat zpět, jakmile ukrajinské komodity opustí Evropu přes pobaltské či polské přístavy. Výborný také řekl, že nadále preferuje řešení distribuce obilí z Ukrajiny na evropské úrovni. "Řešení nesnese odkladu, proto my se závěry dnešního jednání neprodleně seznámíme Evropskou komisi," řekl Výborný. Vedle kaucí by podle něho měla Evropská komise zvážit také finanční podporu tzv. koridoru solidarity pro vývoz ukrajinského obilí do zemí mimo Evropskou unii a jeho kontrolu.

Z Ukrajiny je podle Výborného nutné měsíčně vyvézt pět milionů tun zemědělské produkce. Export zkomplikovalo Rusko, které v červenci odstoupilo od tzv. černomořských dohod, zajišťujících cestu ukrajinského obilí z přístavů v Černém moři.

Se zástupci ministerstev zemědělství a rozvoje venkova států V4 se dnes spojil také krajinský ministr zemědělství Mykola Solskyj, aby informoval o ukrajinském akčním plánu, který má koridor přes Evropu zajistit. Ukrajina má podle Výborného zájem se domluvit se sousedními zeměmi, které nyní vývoz z Ukrajiny blokují. Cestu k dohodě ale ohrožuje stížnost, kterou na zákaz Polska, Slovenska a Maďarska Ukrajina podala u Světové obchodní organizace (WTO).

"Vyčítal jsem to i ukrajinskému ministrovi, že takovéto žaloby se dávají až po vzájemné konzultaci v případě, když se státy nedohodnou," řekl ČTK slovenský ministr zemědělství a rozvoje venkova Jozef Bíreš. Slovensko podle něj muselo k zákazu přistoupit kvůli tomu, že ukrajinské obilí, které zůstalo oproti předpokladům na Slovensku, deformuje tamní trh. A to za situace, kdy má Slovensko za sebou nejlepší úrodu za posledních pět let. "Sklady budeme mít přeplněné, obilí se prodává minimálně, protože ta cena padla, kontrakty jsou nevýhodné," řekl Bíreš.

Středoevropské státy řešily už na jaře problém s tím, že obilí z Ukrajiny určené pro chudší regiony Asie a Afriky zůstává u nich a výrazně deformuje trh. Nyní se problém vrátil.

Ukrajinské obilí směřovalo před válkou s Ruskem námořní cestou ve velkém mimo Evropu, avšak ruská agrese a blokáda přístavů v Černém moři tuto cestu významně zkomplikovala. Proto se postupně začalo vozit obilí po železnici z Ukrajiny na západ, jeho část zůstávala v EU. Proto pod záštitou Evropské komise zavedly na jaře Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Polsko zákaz dovozu obilí a dalších zemědělských produktů. Předminulý týden EU oznámila, že zákaz neprodlouží, načež se Polsko, Slovensko a Maďarsko ozvaly, že dovoz zakážou individuálně. Ukrajina kvůli tomu podala stížnost WTO.