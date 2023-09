Ministr Výborný: Slovensko, Polsko a Maďarsko potřebují stran obilí záruky Kyjeva

Brusel - Když Slovensko, Polsko a Maďarsko získají jasné záruky od Ukrajiny, jejich přístup ohledně zákazu dovozu ukrajinského obilí se může změnit. Na úvod jednání ministrů zemědělství v Bruselu to uvedl český ministr zemědělství Marek Výborný. Evropskou komisi vyzval, aby do současných jednání aktivně vstoupila, například i přímo v Kyjevě. Evropská komise se v pátek rozhodla neprodloužit zákaz dovozu ukrajinského obilí do zemí EU sousedících s Ukrajinou. Maďarsko, Polsko a Slovensko nicméně oznámily zavedení vlastních restrikcí.

"Nemůžeme si jen říkat stanoviska, je potřeba se bavit o tom, co s tím udělat. A součástí musí být i garance ze strany prezidenta Volodymyra Zelenského, že budou dodržována pravidla, která přislíbili," řekl Výborný.

Ministr se domnívá, že přístup Slovenska, Polska a Maďarska "může být do jisté míry upraven na základě skutečně jasné deklarace z ukrajinské strany, že bude fungovat monitoring a kontrola a že budou fungovat licenční smlouvy, které budou kontrolované nejen na ukrajinském území, ale i na území těchto tří zemí." Doufá proto ve změnu slovenského, polského a maďarského postoje.

"Nakonec zcela upřímně, on (tento postoj) je možná dán rovněž i některými vnitropolitickými souvislostmi, což já vidím a respektuji," doplnil Výborný. Na Slovensku a v Polsku se v příštích několika týdnech budou konat parlamentní volby.

Podle českého ministra by měl být dnes zveřejněn ukrajinský akční plán. Z něj by měly vyplynout jasné záruky, že ukrajinské obilí "nepůjde úplně na volno a nebude zůstávat všude možně po Evropě". "Musíme mít garanci, že se dostane do přístavů a do zemí třetího světa," dodal Výborný s tím, že o tématu bude se svými kolegy hovořit i příští týden ve Znojmě, kde se uskuteční summit ministrů zemědělství zemí V4.

Místopředseda unijní exekutivy Valdis Dombrovskis o víkendu hájil rozhodnutí Evropské komise neprodloužit zákaz dovozu ukrajinského obilí do zemí Evropské unie sousedících s Ukrajinou. Jak uvedl, pominuly mimořádné podmínky, které zákaz platný do pátku ospravedlňovaly. Maďarsko, Polsko a Slovensko nicméně oznámily zavedení vlastních restrikcí.

O nejširších restrikcích hovoří Budapešť, která zakázala dovoz 24 zemědělských produktů včetně obilí, zeleniny, některých masných výrobků a medu. Naproti tomu Slovensko do konce roku prodloužilo omezení vztahující se na čtyři dosud zakázané produkty. Polsko pak zákaz rozšířilo i na ukrajinskou mouku a krmivo. Budapešť, Bratislava a Varšava argumentují potřebou ochránit pozice svých zemědělců na domácím trhu. Kyjev chce všechny tři země žalovat, řekl serveru Politico náměstek ministra pro hospodářský rozvoj, obchod a zemědělství Taras Kačka.