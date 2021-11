Ministr Vojtěch nemá být velvyslancem ve Finsku, řekl Lipavský Deníku N

Praha - Kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se domnívá, že dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) by se neměl stát velvyslancem ve Finsku. Lipavský Deníku N řekl, že výhrady má i k vyslání zástupce ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře Petra Pirunčíka na Ukrajinu. Obě nominace letos schválila vláda Andreje Babiše (ANO).

"Rozumím tomu, když velmi seniorní politik odchází dále pracovat ve prospěch státu do diplomatické pozice. Nedomnívám se, že někteří nominanti z politických kruhů toto kritérium nyní splňují. Abych byl zcela konkrétní, nedomnívám se, že by Adam Vojtěch měl být velvyslancem ve Finsku," řekl Lipavský v rozhovoru pro Deník N.

Kriticky vnímá i k vyslání Pirunčíka na české velvyslanectví v Kyjevě kvůli tomu, že všechna vyjádření prezidenta Miloše Zemana vůči Ruskem okupovanému Krymu jsou na Ukrajině vnímána velmi negativně. "Česko má výborné vztahy s Ukrajinou, ovšem s výjimkou prezidenta. V situaci, kdy by Česko vyslalo diplomata, který dlouhé roky pracoval pro prezidenta Miloše Zemana, bude mít velmi náročnou misi," soudí Lipavský.

Pirunčík Deníku N napsal, že velvyslanecké nominace komentovat nebude. "Mohu pouze obecně říci, že jsem státní úředník, profesionál s více než dvanáctiletou zkušeností z diplomacie, odbornou znalostí zejména východoevropského regionu a dobrými konkrétními pracovními výsledky, které vám potvrdí mnozí kolegové na ministerstvu zahraničních věcí," uvedl.

Vojtěch na dotazy listu zatím neodpověděl. Ministr se měl do diplomatických služeb přesunout už začátkem listopadu, premiér Babiš ale jeho přechod odložil s tím, že musí zůstat ve vládě až do jmenování nového kabinetu.

Zda by nová vláda měla přehodnotit i jiné už schválené velvyslance, Lipavský nechtěl komentovat. "Umím si představit, že to nová vláda udělá a bude to více jmen než tito dva. Další ale nebudu uvádět," dodal.

Právě Lipavský je jedním z nejčastěji jmenovaných kandidátů na ministry nové vlády Petra Fialy (ODS), k němuž by mohl mít výhrady prezident Zeman. Fiala dnes uvedl, že nemá signály o tom, že by prezident nesouhlasil s kandidáty uskupení na ministry. Zatím je Zeman ani nezná, představit mu je hodlá při dalším rozhovoru obou politiků po demisi Babišovy vlády. Ústava podle Fialy mluví poměrně jasně. Je to předseda vlády, kdo předkládá návrh ministrů a prezident ho má akceptovat, uvedl. "Věřím, chci věřit, že všichni ústavní činitelé jsou si vědomi, jaká je jejich role," uzavřel lídr nové vládní koalice.