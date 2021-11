Ministr Vojtěch i hejtman Kuba podporují očkování pro děti od pěti let

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i jihočeský hejtman a šéf Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) podporují očkování proti covidu-19 pro děti od pěti let. Na podpoře se shodli v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Vojtěch zopakoval, že Česko má vakcíny pro děti od pěti do 11 let již objednané. Očkovat s nimi bude moci začít poté, co je schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Podle ředitele Fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka (ČSSD) by se rodiče měli před vakcinací poradit nejprve s dětským lékařem.

"Čím větší skupina ho (očkování) bude mít, tím méně bude ten virus prorážet v populaci," uvedl Kuba.

Podle Ludvíka je otázka očkování dětí složitá. "Každopádně si myslím, že každý normální rodič se půjde poradit s pediatrem. To je normální a já bych to i doporučil," uvedl. "Po poradě s pediatrem klidně," dodal. S tím souhlasí i právník se specializací na zdravotnické právo Ondřej Dostál (Piráti), podle kterého musí být očkování hlavně dobrovolné.

Evropská agentura pro léčivé přípravky v polovině října uvedla, že teprve začala posuzovat použití vakcíny od firem Pfizer a BioNTech u dětí ve věku pět až 11 let.

Kuba, Vojtěch i Ludvík se také shodli na tom, že očkování je zatím nejlepší obranou proti covidu-19. Podle Vojtěcha je imunita po očkování trvalejšího charakteru než po prodělání nemoci. Nejlepší imunitu pak podle něj získají ti, kteří se po nemoci nechají naočkovat. "Pro takové lidi ta epidemie skončila. Tito lidé, kteří prodělali nemoc a nechají se naočkovat, v zásadě nemusí nic řešit, protože jsou prakticky stoprocentně chráněni," prohlásil.

Podle Kuby by pak bylo dobré najít nástroj, jak donutit praktické lékaře, aby své pacienty očkovali. I podle Vojtěcha a Dostála je nutné s praktickými lékaři spolupracovat, protože v ně mají lidé důvěru.

V Česku se proti covidu očkuje od konce loňského prosince. Zdravotníci za tu dobu podali lidem přes 12,5 milionu dávek. Plně očkováno je přes 6,13 milionu lidí. Možnost registrace očkování se postupně otevírala jednotlivým věkovým skupinám, děti od 12 let se mohou registrovat od 1. července.