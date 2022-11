Ministr vnitra se omluvil za sobotní neštěstí v Soulu se 156 oběťmi

Soul - Jihokorejská policie v předstihu věděla o nebezpečí plynoucím ze shromáždění velkého počtu lidí v místě sobotních oslav Halloweenu v Soulu, kde si následná tlačenice vyžádala 156 mrtvých a podobný počet zraněných. Způsob, jak s dostupnými informacemi naložila, byl ale neadekvátní, řekl dnes náčelník jihokorejské policie. Ministr vnitra I Sang-min se za to dnes omluvil, informovala agentura AFP. Jihokorejský prezident Jun Sok-jol vyzval k zavedení bezpečnostních opatření, která by podobným tragédiím zabránila.

"Chtěl bych využít této příležitosti a upřímně se omluvit veřejnosti za tuto nehodu jako ministr odpovědný za bezpečnost lidí," řekl ministr vnitra Sang-min v parlamentu k přístupu policie k události, která neměla oficiální organizátory.

Před ním náčelník policie přiznal zodpovědnost. "Cítím bezmeznou odpovědnost za bezpečnost veřejnosti při tomto neštěstí a udělám vše proto, aby se taková tragédie už neopakovala," řekl na tiskové konferenci. Policie podle něj okolnosti tragédie důkladně vyšetří.

Také premiér Han Duk-so dnes podle agentury Reuters řekl, že jednou z příčin neštěstí byla nedostatečná opatření ke zvládání davu ze strany institucí a slíbil vyšetřit, zda reakce orgánů byla adekvátní. Agentura AFP dnes také napsala, že soulská radnice má systém sledování davu v reálném čase, který využívá údaje z mobilních telefonů k předpovídání návštěvnosti akce. Podle zpráv médií ale tento systém nebyl v sobotu použit.

"Měli bychom přijít s konkrétními bezpečnostními opatřeními, jak zvládat dav, nejenom v ulicích, kde se stala tato obrovská katastrofa, ale i na jiných místech s velkými počty lidí jako jsou stadiony a koncertní prostory," řekl prezident Jun Sok-jol.

V sobotu se k oslavám svátku Halloween v Soulu do čtvrti Itewon, která je známá množstvím barů a nočních klubů, podle místních médií sjelo na 100.000 lidí. Byla to první velká halloweenská událost za poslední tři roky po zrušení omezení, která tamní úřady zavedly kvůli pandemii covidu-19. V jednu chvíli začala tlačenice, když se do úzké uličky začaly hrnout tisíce lidí, řada v různých kostýmech.

K dnešnímu ránu má toto neštěstí 156 obětí, dalších 151 lidí je zraněných, 29 z nich je ve vážném stavu. Mezi mrtvými je přes dvě desítky cizinců, mimo jiné lidé z Číny, Íránu, Uzbekistánu, Spojených států, Rakouska nebo Norska. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi oběťmi byli Češi.

Na adresu policie se po neštěstí snesla rozsáhlá kritika. Agentura AFP napsala, že zatímco k oslavám zhruba 100.000 lidí bylo do čtvrti Itewon nasazeno 137 policistů, k jiné akci v jihokorejské metropoli s 25.000 účastníky policie vyslala 6500 svých příslušníků.