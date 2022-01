Ministr Válek odvolal ředitele FN Královské Vinohrady Petra Arenbergera

Praha - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes odvolal jednoho ze svých předchůdců v úřadu Petra Arenbergera z čela pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Arenberger média těsně před oznámením ministerstva informoval, že sám rezignoval. Vedením nemocnice byl pověřen náměstek pro léčebně-preventivní péči Jan Votava.

"Nové vedení se musí zaměřit především na otázku nastavení funkčních manažerských procesů a problematiku zadávání veřejných zakázek," uvedl Válek. Vinohrady tak podle něj budou první fakultní nemocnicí, u níž vypíše výběrové řízení na ředitele. Už dříve uvedl, že postupně je chce vypsat u všech nemocnic a dalších příspěvkových organizací ministerstva. Očekává, že jejich ředitelé funkce většinou obhájí.

"Myslím, že ale nastal čas, abych se v celém rozsahu vrátil ke své medicínské odbornosti v čele dermatovenerologické kliniky a vědě a výzkumu ve FNKV. Proto jsem včera požádal pana ministra Válka o uvolnění z funkce ředitele FNKV, který mi dnes vyhověl," citovala Arenbergera tisková zpráva nemocnice.

Arenberger nemocnici vedl od října 2019 do dubna 2021, kdy se stal na krátkou dobu ministrem zdravotnictví ve vládě Andreje Babiše (ANO). Odejít z tohoto postu musel po několika kauzách, kdy média upozornila na to, že nemocnici pronajímá své nemovitosti, a pochybnostech o tom, jak získal byt v centru Prahy, nebo nejasnostech o zisku z klinických studií. Ministerstvo zdravotnictví do nemocnice poslalo ještě za předchozího ministra Jana Blatného kontrolu. Její výsledky nebyly oficiálně zveřejněny.

Arenberger v dnešní tiskovké zprávě označil události z loňského jara jako "mediální pseudokauzy". Nemocnice podle něj v posledních letech začala lépe hospodařit, v roce 2020 byl hospodářský výsledek 252 milionů korun a za loňský rok očekává 743 milionů korun. "Ekonomické i provozní zdraví potvrdily i kontroly příslušnými orgány včetně ministerstva zdravotnictví," uvedl. Počet zadávaných veřejných zakázek se podle něj v posledních dvou letech ztrojnásobil a jejich finanční objem byl dvojnásobný proti předchozímu období.

V tiskové zprávě nemocnice také upozornila, že pod Arenbergerovým vedením se podařilo získat nové přístroje nebo zahájit třetí fázi rekonstrukce gynekologicko-porodnické kliniky a stavbu střešního heliportu.

"Před dokončením je dodatek ke směnné smlouvě nemovitostí s Hlavním městem Prahou jako významná podmínka možnosti zahájení stavby Traumacentra," píše se dále v tiskové zprávě. O stavbu traumacentra, tedy pavilonu pro řešení vážných úrazů, usiluje vinohradská nemocnice už více než 12 let. Má se tam přesunout více než polovina lůžek nemocnice. Premiér Babiš ale na konci loňského června oznámil, že na pozemcích místo traumacentra vyroste Český onkokologický inistitut za sedm miliard korun. V říjnu 2019 přitom projekt traumacentra podpořil.