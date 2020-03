Ministr: V Česku je pět llidí nakažených koronavirem

Praha/Ústí nad Labem - Laboratorní testy v Česku podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) potvrdily pět případů nákazy novým typem koronaviru. Řekl to dnes ráno novinářům. Dvě ženy, které nově přibyly, byly v kontaktu s dřívějšími případy. Celkem bylo v ČR testováno 236 lidí, na 16 výsledků se čeká, měly by být dopoledne. V ústecké nemocnici leží 14 lidí s podezřením na koronavirus.

První tří případy byly v Česku oznámeny v neděli, všichni nakažení pobývali v rizikových oblastech na severu Itálie. Poslední nově potvrzený případ je žena z Ekvádoru (1999) studující v Miláně. V Česku doprovázela Američanku studující rovněž v Miláně. Byly tu jako turistky. Nákaza koronavirem byla u Američanky potvrzena už v neděli. První test Ekvádorky vyšel jako negativní, onemocnění ukázal až opakovaný test.

"Test byl původně negativní, po dvou dnech poměrně jasně pozitivní. Žena byla už od soboty v izolaci, takže k žádnému dalšímu kontaktu nedošlo," uvedl ministr. Není podle něj proto možné testovat lidi jen preventivně, na vyžádání. Musí být pod dohledem akreditovaných laboratoří. Od pondělí kromě Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu v Praze testují vzorky také Zdravotní ústav v Ostravě a Nemocnice České Budějovice, dnes se přidají Fakultní nemocnice v Motole a v Hradci Králové. Počty lidí v domácí karanténě chtějí hygienici aktualizovat v pátek.

Podle ředitelky pražské hygienické stanice Zdenky Jágrové byly podrobně zmapovány kontakty všech nakažených. Obě turistiky přiletěly 24. února z Milána do Vídně, kde byly ubytovány v hotelu. Poté se přesouvaly do Budapešti, Brna a Prahy, kde bydlely v Airbnb. V karanténě jsou podle Jágrové řidič a 18 cestujících z autobusu, kterým dívky jely z Brna do Prahy, dva taxikáři, kteří je vezli do bytu a do nemocnice v Motole, a číšník z restaurace, kde byly na obědě. Byt, kde byly ubytovány, se týden nepronajímá a potom bude dezinfikovaný podle dohledem hygieniků. "Informovali jsme také Vídeň a maďarskou stranu," dodala.

V Česku byly první tři případy nákazy koronavirem ohlášeny v neděli. Šlo o americkou studentku z Milána, profesora, který se účastnil odborné konference v Udine, a muže z Děčína, který byl s rodinou na lyžařské dovolené v Benátsku. Dalším případem je třiapadesátiletá žena hospitalizovaná v Ústí nad Labem, která byla na dovolené ve stejném hotelu jako muž z Děčína.

Vzorek od jeho manželky byl testován v pondělí a je zatím negativní. "V pátek měla nějaké pracovní povinnosti, pohybovala se v nemocnici v Motole, kde měla nějaký seminář. Informoval jsem o tom pana ředitele (Miloslava) Ludvíka, který přijal nějaká opatření," dodal ministr.

Podle Vojtěcha je zásadní, že všechny dosud potvrzené případy spolu byly v kontaktu. Na Bulovce je izolována také třetí turistka cestující se dvěma s prokázanou nákazou, jejíž testy zatím vyšly negativně. Sledovány jsou i členové rodin, které byly společně s nakaženými lyžovat v Benátsku. Tento region je spolu s Lombardií, oblastí Emilia-Romagna a Piemontem epicentrem nákazy v Itálii. V zemi už je více než 2000 případů onemocnění a více než 50 úmrtí na následky nákazy koronavirem.

Všichni nemocní v Česku mají podle ministra mírné nebo žádné příznaky. Kromě jedné nakažené ženy v ústecké Masarykově nemocnici jsou na Bulovce, k jejímu převozu podle Vojtěcha není důvod.

Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, pod níž patří i Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem ČTK potvrdil, že žena nakažená novým koronavirem v ústecké nemocnici zůstane. Na infekčním oddělení nemocnice je kvůli podezření na onemocnění COVID-19 dalších více než deset lidí. Čekají na výsledky testů.

V ústecké nemocnici leží 14 lidí s podezřením na koronavirus

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem čeká na infekčním oddělení 14 lidí na výsledky testů na koronavirus. Je tam hospitalizovaná i jedna pacientka nakažená koronavirem. Leží na stanici číslo 3 určené pro případnou hospitalizaci pacientů s onemocněním COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. Nakažená třiapadesátiletá žena zůstane v nemocnici minimálně do konce týdne, převoz do pražské Nemocnice Na Bulovce ji zatím nečeká, řekl dnes ČTK primář infekčního oddělení nemocnice Pavel Dlouhý.

Žena se z Itálie vrátila v pátek. Měla horečku, zimnici, bolesti svalů a kloubů a kašel. Byla v Itálii ve stejném hotelu jako muž z Děčína, u něhož se nákaza potvrdila v neděli.

"Včera (v pondělí) na úřadu vlády nařídil ministr zdravotnictví, že pacienti s prokázanou infekcí mají zůstávat ve spádových infekcích," uvedl Dlouhý. Pacientce se podle něj vede dobře, její onemocnění má lehký až středně těžký průběh. Ve středu budou lékaři s pacientkou jednat o jejím možném převozu domů, doplnil primář.

Po převozu domů, který by měl pacientku čekat koncem týdne, bude žena poučena, aby chránila své okolí tím, že bude nosit roušku. Zda bude infekční i po zaléčení, není podle primáře jisté a je to předmětem zkoumání.

Další člověk, který se nakazil na dovolené v Itálii, je podle deníku Blesk děčínský zastupitel Petr Toncar. "Byli jsme jako rodina sami v oblasti severní Itálie, která byla panem ministrem (Adamem) Vojtěchem zveřejněna jako oblast riziková," řekl Blesku.

Středisko Auronzo di Cadore v oblasti Benátsko, kde nakažený muž a žena pobývali ve stejném hotelu, je menší, níže položené rodinné lyžařské centrum v Dolomitech. Čeští lyžaři jej příliš nenavštěvují. Skipasy má společné se známým velkým střediskem Cortina d'Ampezzo vzdáleným 30 kilometrů. Pobyty v Auronzo di Cadore, v němž převažují modré sjezdovky vhodné pro děti a začátečníky, nejsou v nabídce velkých českých cestovních kanceláří. Obec Auronzo di Cadore má přes 3000 obyvatel.