Ministr: Turecko nemůže ruským lodím zcela zabránit v proplutí do Černého moře

Ankara - Turecko nemůže uzavřít úžiny Bospor a Dardanely pro ruská válečná plavidla, jak o to kvůli ruskému útoku na Ukrajinu požádal Kyjev. Podle deníku Hürriyet to dnes řekl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Zdůvodnil to tím, že mezinárodní dohoda upravující proplouvání lodí těmito úžinami zaručuje i v době války návrat plavidel na jejich domovskou základnu. Ukrajinský velvyslanec v Turecku Vasyl Bodnar uvedl, že od Ankary očekává pozitivní odpověď na žádost o uzavření úžin.

"Pokud země ve válečném stavu požádají, aby se jejich plavidla mohla vrátit na základnu, musíme jim to umožnit," řekl dnes Çavuşoglu. V tom případě by Ankara mohla zabránit ruským lodím pouze v proplutí z Černého moře do Středozemního.

Začátkem tohoto měsíce ruské námořnictvo přesunulo úžinami do Černého moře šest svých lodí a jednu ponorku. V Černém moři trvale operuje flotila ruského vojenského námořnictva, která má nyní základnu v přístavu Sevastopol na ukrajinském poloostrově Krym. Ten Rusko v roce 2014 anektovalo.

Šéf turecké diplomacie uvedl, že vláda žádost Ukrajiny posuzuje. Právníci podle něj také stále zkoumají, zda je možné konflikt na Ukrajině definovat jako válku. "Proces začne, až právně uznáme tento stav za válku. Potom můžeme zakázat pohyb válečných lodí úžinami v rámci dohody z Montreux. Ale i kdybychom tak učinili, Rusové budou mít právo návratu (na domovskou základnu)," citoval šéfa turecké diplomacie deník Hürriyet.

Dohoda z Montreux z roku 1936 upravuje proplouvání lodí úžinami Bospor a Dardanely. Zaručuje volnou plavbu civilním lodím v době míru a pro účely proplouvání vojenských lodí stanovuje odlišná pravidla pro černomořské a ostatní státy, co se týče jejich tonáže či délky pobytu v Černém moři. V době války jsou pravidla přísnější a Turecko může tyto úžiny i zcela uzavřít. I v tom případě ale podle deníku Hürriyet jeden z paragrafů úmluvy zaručuje, že plavidla válčících stran, ať už černomořských zemí či ostatních, musejí mít zaručen návrat na svou základnu.

Turecký ministr zahraničí dnes podle agentury Reuters také zopakoval, že Ankara je proti ekonomickým sankcím vůči Rusku. Jeho útok na Ukrajinu ale už ve čtvrtek odsoudil i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který ho označil za velkou ránu pro bezpečnost v regionu.