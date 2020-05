Ministr Toman bude dnes informovat o suchu v řekách

Praha - Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) bude dnes na tiskové konferenci informovat o suchu na vodních tocích a v lesích, o situaci se bude bavit s vedením státních Povodí a Lesů ČR. V minulém týdnu měl podobnou akci ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), sucho je podle něj katastrofální. Toman již dříve hovořil o tom, že v některých menších řekách je jen desetina vody obvyklého stavu, pitné vody by ale mělo být dost.

Zemědělské sucho bylo v dubnu prakticky v celém Česku, silné nebo mimořádné sucho bylo také v 80 procentech zdrojů podzemní vod, uvedl Brabec. Do letošního roku vstupuje země v horší kondici než do několika posledních let, které byly následně označené za velmi suché. Kvůli kumulaci srážkového deficitu a zvyšující se teplotě jde o situaci, kterou předchozí generace nezažily. Podle nedávné analýzy vědců projektu Intersucho je současná epizoda sucha od roku 2015 nejhorší za posledních 500 let.

Na 12. května Brabec svolal Národní koalici pro boj se suchem. Se zástupci krajů a obcí chce řešit krizové scénáře a připravenost na zásobování pitnou vodou.