Praha - Dan Ťok (za ANO) oznámil odchod z vlády. Kabinet tak opustí nejdéle sloužící ministr dopravy, Ťok je v úřadu od prosince 2014. Termín jeho odchodu a jméno nástupce premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl sdělit před středeční schůzkou s prezidentem Milošem Zemanem, nový ministr ale podle něj nebude z hnutí ANO. Ťok se podle Babiše nemá za co stydět. Opozice naproti tomu míní, že byl ve funkci neúspěšný a nezvládal svůj resort. Lidé z oboru mu vyčítají pomalou výstavbu silnic a dálnic a také to, že se od nich nepodařilo rychle odstranit billboardy. Někteří naopak chválí soutěž na provozovatele mýtného systému a stabilizaci resortu.

Své rozhodnutí Ťok oznámil novinářům při příchodu na dnešní jednání vlády. Serveru Novinky.cz předtím řekl, že se na odchodu už dříve dohodl s Babišem. Na něm Ťok nechává aranžmá svého odchodu. Na premiérův návrh podle ústavy členy vlády jmenuje a odvolává prezident. Ťok chtěl kabinet opustit podle svých slov už v lednu, Babiš to ale tehdy nepřijal. Ještě před týdnem přitom Ťok spekulace o svém odchodu z ministerstva dopravy označil za aprílový žert.

Ťok řekl, že se do budoucna nechce věnovat politice. Ještě si ale rozmyslí, zda složí i poslanecký mandát. Necítí se unaven prací, ale útoky, které na něho byly vedeny, uvedl. "Myslím si, že zrovna firmě Kapsch se hodilo, aby ministr byl slabý, aby dělal to, co je v zájmu této firmy," podotkl. "Nechápeme, proč ministr Ťok zatahuje společnost Kapsch do obhajoby svých resortních neúspěchů," uvedl v reakci Kapsch, který v Česku provozuje mýtný systém, neuspěl ale v tendru na jeho provoz v dalších deseti letech.

Se svou prací na ministerstvu je Ťok spokojen. "Mýto je vysoutěženo, tam jsem udělal svoji práci. Neutekl jsem z boje, vybojoval jsem nejdůležitější boj," řekl. Za další úspěch označil to, že se začaly stavět dálnice. Jako hlavní úkol pro svého nástupce jmenoval pokračování ve stavbách a jejich rychlejší přípravu. Podle Babiše odvedl Ťok "strašně" práce včetně kroků proti korupci či transparentního výběru provozovatele mýtného.

"Ministr Ťok byl nejdéle sloužícím ministrem dopravy. Ale neúspěšným. Jeho setrvání ve funkci po tak dlouhou dobu lze těžko rozumně vysvětlit. Otázka také je, co vlastně řídil. Kauza kolem Kapsche ukazuje, že o dopravě jednali úplně jiní lidé z ANO," uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala. Poukázal přitom na kauzu kolem mýtného systému, kdy bez vědomí Ťoka jednal s Kapschem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.

Lidovci dávají část viny za problémy v dopravě i Babišovi kvůli tomu, že Ťoka dlouho ve funkci držel. Jejich předseda Marek Výborný na twitteru zmínil problémy s tendrem na mýto a soustavné kolapsy dálnice D1. Dobrá zpráva a úleva pro řidiče je Ťokův odchod podle předsedů TOP 09 Jiřího Pospíšila a STAN Petra Gazdíka.

Pomalou výstavbu infrastruktury a problémy kolem veřejné soutěže na mýtný systém Ťokovi vyčítá prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. "Pozitivně ale vnímáme, že se ministerstvu dopravy opakovaně podařilo zajistit dostatek financí na rekonstrukce silnic nižších tříd nebo celkovou stabilitu resortu," doplnil.

Stabilita, kterou ministr znamenal, umožnila podle tajemníka sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře potřebné legislativní změny, které při častém střídání ministrů nebyly možné. Projevilo se to podle něho i ve zklidnění situace v Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a přinese to i viditelnější výsledky ve výstavbě infrastruktury.

Šedesátiletý Ťok je ministrem dopravy od počátku prosince 2014. Do funkce přišel z místa generálního ředitele stavební společnosti Skanska. Při svém jmenování se stal desátým ministrem dopravy za posledních šest let, trend rychlého střídání šéfů resortu se mu tak podařilo zvrátit.