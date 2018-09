Zlín - Letošní sucho způsobilo českým zemědělcům škody za 11 až 12 miliard korun. Odškodnění, které stát zemědělcům vyplatí, by se mělo pohybovat mezi dvěma až třemi miliardami korun. Novinářům to dnes ve Zlíně řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Na sčítání škod podle něj ministerstvo nadále pracuje, a to ve spolupráci s vědeckým týmem InterSucho.

"Nechci teď říkat přesná čísla, protože to budeme dopočítávat. Velmi rádi bychom zemědělce odškodnili, to, co je nejvíc potřeba, to znamená náhrady za krmné plodiny. Pak bychom pokračovali speciálkami a dalšími, to znamená bude to ve třech krocích. Odškodnění by mělo jít od 1. prosince letošního roku," uvedl ministr.

Sucho se podle něj zřejmě projeví v nárůstu cen potravin. "Zásadní vliv na ceny potravin mají řetězce a je otázka, jak toho využijí nebo až zneužijí. Ceny komodit jsou strašně dlouho stejné. Bylo by zdravé, kdyby se to zvedlo přesně o ty náklady a o cenu, kterou budou zemědělci dostávat. To znamená deset 15 procent by to mělo jít nahoru. Je třeba říci, že Česká republika není ta, která určuje ceny vepřového masa, obilovin, to je otázka burzy," řekl Toman.

Zároveň poukázal na to, že někteří zemědělci mohou kvůli nedostatku krmiva snižovat stavy chovaných hospodářských zvířat. Podle prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska by ale nemělo jít o zásadní problém. "Jde o normální, běžný výkyv, se kterým se, věřím, my jako zemědělci vypořádáme se ctí," řekl Jandejsek.

Ministerstvo zemědělství připravuje změnu metodiky pozemkových úprav. Opatření by podle Tomana měla vést k lepšímu zachytávání vody v krajině a bránit erozi.