Ministr spravedlnosti USA řekl, že osobně schválil prohlídku u Trumpa

Washington - Americký ministr spravedlnosti Merrick Garland osobně schválil rozhodnutí požádat o povolení k domovní prohlídce v sídle exprezidenta Donalda Trumpa. Řekl to při dnešním brífinku, který byl jeho prvním veřejným vystoupením od bezprecedentního zásahu Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) na Floridě. Média mezitím informují, že Trump před prohlídkou obdržel obsílku kvůli podezření, že u sebe stále má citlivé oficiální dokumenty.

Fotogalerie

"Osobně jsem odsouhlasil rozhodnutí usilovat o povolení k prohlídce," řekl Garland, když se navzdory zvyklostem vyjádřil ke stále běžícímu vyšetřování. "Ministerstvo takové rozhodnutí nepřijímá bez rozvahy. Když je to možné, je standardní praxí hledat méně obtěžující nástroje," pokračoval.

Zároveň oznámil, že ministerstvo spravedlnosti žádá soud, aby povolení k prohlídce odtajnil. Postup vysvětlil mimo jiné "značným veřejným zájmem" spojeným s vyšetřováním bývalé hlavy státu. Garland také potvrdil, že Trumpovi právníci dostali kopii soudem uděleného povolení k prohlídce, jakož i kopii seznamu zabavených předmětů. Komentátoři v uplynulých dnech podotýkali, že Trump by mohl tyto dokumenty kdykoli zveřejnit.

I bez odtajnění těchto záznamů se zdá být jasné, že prohlídka pramenila z mnohaměsíčních tahanic kolem oficiálních materiálů Bílého domu, které musí prezidenti předávat Národnímu archivu. Trump si po odchodu z funkce odvezl 15 krabic s předměty z Bílého domu, k jejichž obsahu se archiváři dostali až letos. Případ tím ovšem nebyl uzavřen a archiv do věci zapojil ministerstvo spravedlnosti kvůli výskytu utajovaných dokumentů.

Americká média dnes s odvoláním na své zdroje informují, že pondělní prohlídce ve floridském resortu Mar-a-Lago předcházelo na jaře adresování obsílky. Vyšetřovatelé se domnívali, že Trump u sebe nadále měl oficiální záznamy i poté, co na začátku roku předal Národnímu archivu některé materiály. "Dvě osoby informované o tajných dokumentech, které podle vyšetřovatelů zůstávaly v Mar-a-Lago, naznačily, že (dokumenty) byly natolik citlivé povahy... že ministerstvo spravedlnosti muselo konat," napsal deník The New York Times.