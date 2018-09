Praha - Rodiče by měli brát učitele svých dětí jako autoritu, děti to od nich mohou přebrat, řekl dnes při zahájení školního roku v Brně ministr školství Robert Plaga (ANO). Je podle něj nutné zvýšit prestiž kantorů. "Ve školství to chybí," uvedl v Základní škole Hudcova. Dodal, že do roku 2021 by se měly platy pedagogů průměrně dostat na 45.000 korun. Dětem dnes popřál, aby je vyučování bavilo a hodně se toho dozvěděly. ZŠ Hudcova letos slaví 110 let od vzniku.

Plaga přišel do školy po osmé hodině. Po krátkém setkání s vedením školy a radnice zavítal do prvních tříd. Zařízení má letos dvě první třídy.

Ministr apeloval na rodiče, aby pomohli zvýšit prestiž učitelského povolání. "Je to přes uznání učitele jako autority. Můžete to přenést i na děti. Ve školství to chybí," řekl Plaga. V Brně-Medlánkách, kde ZŠ Hudcova sídlí, má Plaga trvalé bydliště. Než se stal ministrem školství, byl zastupitelem Brna.

Podle Plagy je nejviditelnější změnou letošního roku zmírnění tzv. pamlskové vyhlášky. "Jsem přesvědčen, že jsme ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví udělali dobrý krok k uvedení situace do normálu, protože represivní pamlsková vyhláška nefungovala. Končily bufety a děti si stejně kupovaly ještě horší potraviny mimi školu," uvedl Plaga.

Je také rád, že se podařilo vyjednat od příštího roku zvýšení platů učitelů o 15 procent. "Deset procent je do tarifní složky, aby to učitelé viděli hned, pět procent je do netarifní složky pro ředitele, kteří potřebují manévrovací prostor pro ocenění kvalitních pedagogů a pro motivaci," řekl Plaga.

Ministr si myslí, že to zvýší zájem o učitelské povolání. "Přivede to více absolventů do praxe. Číslo z roku 2015 ukázalo, že pouze jeden ze dvou absolventů pedagogických fakult nastoupil ve školství. A v prvních dvou letech byla ještě velká 'úmrtnost'. Platy jsou v tomto klíčové. Přes peníze chceme vrátit atraktivitu tomuto povolání a musí se mu vrátit také celospolečenská prestiž," uvedl Plaga.

Podle něj je dále potřeba zahájit a zrychlit práce na revizi rámcových vzdělávacích programů. "Musíme se dostat k provzdušnění látky, aby se učily moderní dějiny a nevraceli jsme se do hluboké minulosti. Skladba by měla odpovídat tomu, co vyžaduje moderní doba," dodal ministr.

ZŠ Hudcova vznikla před 110 lety. Navštěvuje ji bezmála 500 žáků. Má skoro 20 tříd, z toho 13 na prvním stupni a sedm na druhém stupni. Dvě třídy jsou první.