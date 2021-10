Ministr školství odmítá návrh MZd na nošení roušek při výuce

Praha - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zásadně odmítá návrh ministerstva zdravotnictví na nošení roušek při výuce pro děti starší 12 let včetně očkovaných. Uvedl to dnes na twitteru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes ČTK řekl, že je to jedna z možností, kterou při dalším zhoršování epidemie covidu-19 zvažuje. Podle Plagy by se ale mělo v regionech s horší epidemickou situací spíš obnovit testování.

"Hlavní hygienička i vedení ministerstva zdravotnictví nás naposledy včera ubezpečovali, že mají situaci pod kontrolou a opakovaně odmítli testování ve školách v místech s vysokou incidencí," napsal Plaga.

Ministerstva se neshodla ani na tom, jestli je nebo není potřeba nakoupit dalších 1,6 milionu testů, které by umožnily další plošné testování ve všech školách. Podle dodavatele ministerstvo zdravotnictví neprodloužilo povolení pro uvedení testů na trh, díky němuž vyhrála firma předchozí veřejnou zakázku. Ta obsahovala opci na nákup dalších testů.

Původně ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že další tři kola testování podobně jako na začátku školního roku by se měla konat na konci října. Poté své stanovisko změnilo a v současné době se epidemiologové ministerstva domnívají, že není testování potřeba. Zářijové kolo ukázalo, že šíření nákazy ve školách se nezhoršovalo.

V současné době ale počty pozitivních výrazně stoupají, v pondělí přibylo přes 2500 nových případů. Podle dat o prokázaných nákazách je incidence, tedy počet případů na 100.000 obyvatel daného věku za poslední týden nejvyšší mezi dětmi ve věku šest až 19 let, za týden se zvýšila zhruba o 80 procent. Proti celé populaci je incidence asi dvojnásobná, u dětí ve věku 12 až 15 let více než 2,5násobná. Z krajů je nejvyšší nemocnost dětí v Moravskoslezském a Jihočeském kraji a v Praze.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), která dříve byla poradním orgánem ministerstva, navrhuje, aby se testovalo ve školách lokálně v okresech, kde za týden přibylo více než 100 případů na 100.000 obyvatel. Testovat by se podle odborníků měli ale jen žáci a studenti, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali v posledním půl roce covid-19.

Obdobně by se podle skupiny mělo postupovat i ve firmách, ale až při hodnotě 200 případů za týden na 100.000 obyvatel. Více než 100 případů je od pondělí i průměr celé ČR a také v okresech Louny v Ústeckém kraji, Strakonice a Český Krumlov v Jihočeském kraji, v okresech Blansko, Brno-město a Brno-venkov v Jihomoravském kraji, ve všech okresech Moravskoslezského kraje kromě Bruntálu, Olomouckého kromě Jeseníku, Plzeňského kraje vyjma Tachova, Středočeského kraje kromě Nymburka, Mladé Boleslavi a Kolína a v hlavním městě Praze. Více než 200 případů na 100.000 obyvatel mají okresy Ostrava-město, Přerov, České Budějovice, Prachatice a těsně pod je Pelhřimov.