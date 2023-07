Ministr Síkela jednal v Tádžikistánu a Uzbekistánu o rozvoji obchodních vztahů

Praha/Dušanbe/Taškent - Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela spolu se zástupci českých podnikatelů navštívil Tádžikistán a Uzbekistán, kde jednal o rozvoji obchodních vztahů. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Třídenní podnikatelské mise, která začala v neděli, se za podpory Hospodářské komory ČR zúčastnilo 20 zástupců českých firem.

Na bilaterálních ekonomických fórech firmy prezentovaly pokročilá česká řešení v kolejové dopravě, leteckém průmyslu, strojírenství, důlních technologiích, farmacii, logistice a dalších odvětvích. Česká společnost Omnipol během mise předala uzbekistánskému národnímu dopravci Uzbekistan Airways první ze dvou objednaných letadel L-410 UVP-E20, uvedlo ministerstvo.

V Uzbekistánu ministr podepsal memorandum o porozumění, které má zdůraznit význam nově vzniklé stálé pracovní skupiny pro spolupráci v těžebním průmyslu a geologii. "Ruská agrese na Ukrajině má ekonomické dopady nejen na Evropu, ale také na země Střední Asie. Tyto země tak hledají, stejně jako Česká republika, spolehlivé partnery. My nabízíme dodávky českých řešení, know-how a technologií, Uzbekistán a Tádžikistán pak zejména strategické nerostné suroviny. Právě v oblasti nerostných surovin jsem s Uzbeky podepsal memorandum o porozumění, díky kterému vznikne pracovní skupina, kde budou naši odborníci hledat nové příležitosti v této oblasti," uvedl Síkela.

Obchodní výměna mezi Českem a Tádžikistánem je zatím podle komory velmi nízká, v poslední době ovšem začíná postupně růst. Loni se meziročně zdvojnásobila, podle dat komory české firmy vyvezly zboží za 270 milionů korun. Šlo zejména o výrobky z plastů či kosmetické potřeby. Naopak z Tádžikistánu do Česka směřují hlavně ořechy a ovoce. Uzbekistán je podle komory jedním z nejdůležitějších partnerů ČR ve Střední Asii. Export z Česka do Uzbekistánu loni dosáhl přibližně 2,5 miliardy korun, opačným směrem putovalo zboží za 240 milionů korun. Češi do Uzbekistánu vyvážejí léčiva, textilní stroje nebo čerpadla, Uzbekistán exportuje textilní materiál a hnojiva.

"Potenciál pro spolupráci v oblasti energetiky mezi Českou republikou a Uzbekistánem vidíme v celé řadě oblastí. Hlavním zájmem tuzemských firem je možnost podílet se na výstavbě nebo modernizaci tepelných elektráren a spolupráce v oblasti obnovitelných zdrojů energetiky, například ve sféře malých vodních elektráren a modernizace přenosové soustavy. Uzbekistán těží zemní plyn a ropu, můžeme pomoci například s geologickým průzkumem a s rekonstrukcí zastaralých plynovodů," uvedl Síkela.

Tádžikistán je podle ministra důležitým partnerem ve Střední Asii s rozsáhlými přírodními zdroji, kvalifikovanou pracovní silou a prosperující ekonomikou. "Naše firmy jsou připravené využít své odborné znalosti v různých odvětvích, včetně automobilového průmyslu, strojírenství, energetiky a pokročilé výroby, a přispět tak k ambiciózním rozvojovým plánům Tádžikistánu," uvedl Síkela.