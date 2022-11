Ministr Síkela jednal v Alžírsku o dodávkách plynu do Česka

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v Alžírsku jednal o dodávkách plynu do České republiky. Debaty jsou na úrovni předběžných návrhů smluv, nyní se diskutuje o množství, délce kontraktu a cenách, řekl Síkela novinářům při příchodu na dnešní zasedání vlády. Alžírsko by do budoucna mohlo pokrývat až 30 procent celkových dodávek do ČR, míní.

"Klíčové je, že jsme se dohodli na dodávkách plynu z Alžírska do České republiky. Myslím, že Alžír bude do budoucna hrát klíčovou roli v nahrazení dodávek ruského plynu v našem energetickém mixu," řekl Síkela. Jde podle něj jak o plyn, který by byl vedený trubkami přes Tunisko a Itálii do ČR, tak o dodávky do LNG terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven, kde Česko získalo pronájem kapacity.

"Jsou to velmi zajímavá čísla, o kterých se bavíme. V tuto chvíli jsme na úrovni předběžných návrhů smluv a debat o množství, délce a cenách," dodal ministr.

V Alžírsku byl Síkela dva dny, součástí delegace byl i zástupce energetické skupiny ČEZ. Alžírsko je čtvrtým největším exportérem zemního plynu na světě a třetím největším vývozcem do Evropy. Síkela měl schůzku s ministry průmyslu, energetiky a hutního průmyslu, obchodu a podpory exportu a pro nové technologie. Přijal jej také alžírský premiér.

Před dvěma týdny Síkela uvedl, že se výrazně snížila česká závislost na plynu z Ruska. Zatímco v únoru v době začátku ruské agrese vůči Ukrajině byla 98 procent, od září podle informací ministerstva průmyslu do Česka žádný ruský plyn nepřichází. Většina dodávek je z Norska, kromě nich Česko nakupuje i zkapalněný zemní plyn (LNG) zejména z USA. České zásobníky plynu byly k 10. listopadu naplněny z 99 procent.

O dodávkách plynu podle Síkely Česko nadále jedná s Norskem, Katarem, Spojenými státy či s Kanadou, kam se příští rok chystá. "Budeme optimální strukturu a diverzifikaci dolaďovat podle toho, jakých podmínek se nám podaří dosáhnout," řekl.

Alžírsko je vůči ČR velmi vstřícné, poznamenal. "Je to i teritoriálně blízko a propojení existují. Umím si představit, že by Alžírsko do budoucna mohlo 20 až 30 procent celkových dodávek klidně pokrývat," dodal Síkela.