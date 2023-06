Ministr Síkela dnes na schůzce s Petrem Pavlem probíral zejména energetiku

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) se dnes na Pražském hradě sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Diskutovali především o energetice, a to například o energetické bezpečnosti České republiky, zbavování se závislosti na ruském plynu nebo zásobách energií na nadcházející zimu. Tématem jejich hovoru byla také dnes schválená novela zákona ke komunitní energetice či Státní energetická koncepce, která představuje plán vývoje české energetiky do konce roku 2050. Síkela to dnes po schůzce řekl novinářům.

S hlavou státu Síkela dále hovořil o dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech, malých modulárních reaktorech a LNG terminálech. "Kromě tématu energetiky jsme se dotkli i dalších strategických projektů, na kterých ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje a které řešíme i na vládě," uvedl Síkela. Jedním z bodů podle něj byla rovněž výstavba gigafactory v Líních u Plzně.

Síkela prezidenta informoval i o základních parametrech dnes schválené novely zákona k energetickým komunitám, řekl. "Ten zákon je průlomový v tom, že poprvé odcházíme od centrálního principu zásobování energií k určité decentralizaci," uvedl Síkela. "Je to něco, co známe ze západní Evropy," dodal.

Novela zákona umožňuje vznik energetických komunit v Česku. Mezi domácnostmi a různými společenstvími, jako jsou obce, školy, úřady nebo podniky, bude možné prostřednictvím distribuční sítě sdílet místně vyrobenou elektřinu, například solárními nebo větrnými elektrárnami.

Efektivní energetiku Pavel v prezidentské kampani označil za jednu ze svých priorit. Důležité je podle něj například ukončit závislost na Rusku nebo se zasadit o diverzifikaci zdrojů energií, uvedl již dříve.