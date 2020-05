Ministr: Růst případů zatím nelze spojovat s uvolňováním opatření

Praha - Nárůst počtu nových případů covidu-19 až na čtvrtečních 82 za den podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nesouvisí s pondělní vlnou uvolnění opatření, která byla přijata k omezení epidemie. Podle něj je příliš brzy na to, aby se projevila, protože inkubační doba nemoci covid-19 je až 14 dní. Nové případy přibývají víc například v Praze nebo v Ostravě, řekl dnes na tiskové konferenci ministerstva. Čtvrteční přírůstek počtu případů byl v květnu dosud nejvyšší.

O pozastavení nebo odkladu by se podle něj mělo uvažovat v případě, že by nových případů denně nebyly desítky, ale stovky. "Pokud by to nebyl výkyv, ale trend, museli bychom to přehodnotit," dodal.

Zatím podle ministra není nutné zpomalit uvolňování opatření. "Pokud by stoupalo reprodukční číslo nebo počet pacientů v nemocnicích ve vážném stavu, tak je na místě přemýšlet o nějakém zbrzdění. Ale počty pacientů v nemocnicích klesají," uvedl ministr.

V některých městech, zejména v Praze, ale také například v Ostravě, roste podle ministra počet případů spojených s komunitním šířením. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové se ale případy netýkají rizikové skupiny nad 65 let. Většinou také nejde o velké skupiny. "V Praze byla jenom jedna skupina 17 stavebních dělníků," řekla hygienička.

Od začátku epidemie se do čtvrtka nakazilo nemocí covid-19 v ČR 8351 osob, z nich se už 5241 vyléčilo a 293 pacientů s nemocí covid-19 zemřelo. Aktuálně se s nemocí potýká 2817 lidí. Více než sto nemocných přibylo naposledy poslední dubnový den. Za poslední týden nepřekročil denní přírůstek šedesátku, ve čtvrtek bylo případů 82.