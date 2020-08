Ministr: Reklamace respirátorů z Číny firmy odmítly

Praha - Reklamaci nekvalitních respirátorů, které byly dodány na počátku epidemie covidu-19, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) firmy z Číny neuznaly. V rozhovoru s ČTK dnes potvrdil informaci deníku Právo, že se Česko kvůli tomu chystá soudit. Ministerstvo zdravotnictví do konce nouzového stavu nakoupilo ochranné pomůcky za více než 2,3 miliardy korun. Respirátorů odpovídajících třídy FFP2 objednalo za více než 774 milionů korun. Jak velká škoda Česku nekvalitními dodávkami vznikla, ministerstvo nyní analyzuje.

"Česká republika v tomto směru není úplně výjimkou. Podobné zkušenosti měly i jiné země, Belgie, Nizozemsko, Španělsko, kde také byly nějaké nekvalitní ochranné prostředky z Číny. Naší povinností je bránit zájmy České republiky a činit veškeré právní kroky vůči čínským společnostem," řekl ČTK ministr.

"Není možné, abychom dostali nekvalitní respirátory, které měly jít zdravotníkům. Kdybychom je netestovali, tak se mohli nakazit, a to by bylo nepřijatelné," dodal. Teď se podle něj dělají různé právní analýzy, záležet budou na výsledcích mezinárodního testování respirátorů. "Je to standardní obchodní spor. Uplatnili jsme u dodavatelů reklamace. Popírají, že by dodali výrobky, které nesplňují parametry respirátorů FFP2," uvedl.

Mezinárodní testování podle ministra dokončuje německá firma Dekra. Podle registru smluv za něj ministerstvo zaplatí 34.000 eur (asi 893.000 korun). "České testování dopadlo špatně," dodal ministr. V době nejhorší epidemie nechalo ministerstvo testovat vzorky z každé čínské dodávky od 27. března. Celkově zaplatilo Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce 1,6 milionu korun.

Podle deníků Právo ministerstvo uzavřelo smlouvu s americkou advokátní kanceláří White & Case, která mu má za 1,25 milionu korun vypracovat analýzu čínského a českého práva na náhradu škody. Spolupracovat při vymáhání českých práv v Číně chce podle Vojtěcha také například s českou ambasádou v Číně.