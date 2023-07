Ministr průmyslu Síkela míří do Tádžikistánu a Uzbekistánu

Praha/Dušanbe/Taškent - Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) dnes zahajuje pracovní návštěvu Tádžikistánu a Uzbekistánu. Do úterý 18. července tam povede dvacetičlennou misi českých firem. Jedním z hlavních cílů cesty do středoasijských zemí je navázání bližších obchodních vztahů s oběma zeměmi.

Síkelu doprovodí zástupci důlního a těžebního průmyslu, strojírenství, energetiky, obranného průmyslu, mezinárodní přepravy či zdravotnictví. Podle Hospodářské komory ČR, která se na misi podílí, Tádžikistán i Uzbekistán nabízejí českým firmám řadu obchodních příležitostí, například v obraně, modernizaci dopravy nebo vodních elektráren.

Podnikatelé zorganizují v Dušanbe a Taškentu dvě podnikatelská fóra s dvoustrannými jednáními firem. Akce zahájí ministr Síkela, který by se v obou zemích měl setkat i s jejich politickými představiteli.

Obchodní výměna mezi Českem a Tádžikistánem je zatím podle komory velmi nízká, v poslední době ovšem začíná postupně růst. Loni se meziročně zdvojnásobila, podle dat komory české firmy vyvezly zboží za 270 milionů korun. Šlo zejména o výrobky z plastů či kosmetické potřeby. Naopak z Tádžikistánu do Česka směřují hlavně ořechy a ovoce. Naopak Uzbekistán je podle komory jedním z nejdůležitějších partnerů ČR ve Střední Asii. Export z Česka do Uzbekistánu loni dosáhl přibližně 2,5 miliardy korun, opačným směrem putovalo zboží za 240 milionů korun. Češi do Uzbekistánu vyvážejí léčiva, textilní stroje nebo čerpadla, Uzbekistán exportuje textilní materiál a hnojiva.

Tádžikistán i Uzbekistán v současnosti plánují modernizaci svých armád. Obě země tak mají podle komory zájem o dodávky armádní techniky. Tuzemské firmy vidí příležitosti také v projektech v dopravní infrastruktuře, důlní těžbě nebo v energetice.

Podnikatelská delegace chce podle hospodářské komory navázat na cestu premiéra Petra Fialy (ODS) po několika asijských zemích, která se uskutečnila letos v dubnu.