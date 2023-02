Ministr práce Jurečka odvolal generálního ředitele úřadu práce Najmona

Praha - Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v úterý odvolal generálního ředitele úřadu práce Viktora Najmona. Dlouhodobě byl nespokojen s jeho řízením úřadu. Na post ministerstvo vypíše výběrové řízení. Do té doby instituci dočasně povede šéf sekce informačních technologií Karel Trpkoš. ČTK to oznámilo tiskové oddělení ministerstva. Najmonovo vyjádření ČTK shání.

Úřady práce čelí od loňska náporu. Sklízejí kritiku za zpožďování vyřizování a vyplácení dávek. Ministr Najmona kritizoval opakovaně. Před dvěma týdny na jednání sociálních výborů Sněmovny a Senátu uvedl, že úřad práce nefunguje dobře. Minulý rok několikrát zmínil, že generální ředitel není při řešení potíží dostatečně aktivní.

„Úřady práce se potýkají s celou řadou problémů, které znamenají komplikace jak pro samotný úřad a celý resort, tak především pro klienty. To vše není otázkou několika týdnů ani měsíců, ale jde o vleklé a neřešené problémy, na které jsem vedení úřadu práce opakovaně upozorňoval," uvedl v tiskové zprávě Jurečka. Podle něj se i přes navrhovaná opatření situace nevyvíjela dobře a je potřeba, aby v čele úřadu bylo kompetentní vedení. "Rok jsme volali po tom, aby byly vybrané pobočky personálně posíleny, aby probíhající proces digitalizace byl správně komunikován, aby zaměstnanci měli dostatek informací a také aby byli dostatečně motivováni. To se bohužel neděje v uspokojivé míře. Kromě interní komunikace leckde zaostává také přímá komunikace s klienty a také ta mediální, to je potřeba změnit,“ uvedl šéf resortu práce.

V úřadu práce je zhruba 11.500 míst. Najmon začátkem února poslancům řekl, že neobsazených postů v republice bylo celkem 381. Podle Najmona úřad konkurzy zrychlil. V metropoli nabízí příplatek při nástupu. Přijímá také pracovníky na dohodu na výpomoc. Zaměstnanci se mezi pobočkami přerozdělují, digitální žádosti zpracovávají pracoviště v Libereckém a Ústeckém kraji. Zaměstnancům má ulevit také call centrum, které místo nich bude odpovídat na dotazy.

Podle tiskového oddělení ministerstva Jurečka předal Najmonovi v úterý služební hodnocení s popisem důvodů odvolání. Postup byl podle služebního zákona, podotklo tiskové oddělení.

Služební hodnocení obsahuje "známkování" výsledků. Ty mohou být vynikající, velmi dobré, dobré, dostačující či nevyhovující. Zákon zmiňuje odvolání, snížení či odejmutí osobního příplatku. U služebního místa představeného upravuje odvolání, pokud je v hodnocení závěr o nevyhovujících nebo dostačujících výsledcích. Ukončit je možné služební poměr zaměstnance, pokud byl podle dvou hodnocení po sobě výkon nevyhovující. Vedoucí úřadu proti hodnocení námitky podat nemůže.