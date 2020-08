Ministr Pompeo příští týden navštíví Česko

Washington/Brusel - Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v pondělí 10. srpna odjede na cestu do Česka, Slovinska, Rakouska a Polska. Oznámil to dnes na tiskové konferenci. Podle zahraničních médií v ČR plánuje setkání s premiérem Andrejem Babišem, na své cestě by měl jednat mimo jiné i o ohlášených přesunech části amerických jednotek z Německa. Konkrétní program zatím není znám.

Varšava usiluje o to, aby se na polské území přesunula část z téměř 12.000 vojáků, které chce Washington stáhnout z Německa. Prezident USA Donald Trump chce odchodem přibližně třetiny jednotek působících v zemi "potrestat" Berlín za to, že neplní závazek zvýšit výdaje na obranu.

Ministr obrany USA Mark Esper tento týden přislíbil, že pošle do Polska další tisícovku vojáků. Stažení jednotek z Německa vysvětlil jako strategický krok, který umožní přesunout vojáky blíže ruským hranicím. Jeho výrok však brzy popřel Donald Trump, který řekl, že je ochoten o stažení vojáků znovu jednat, pokud Berlín zvýší svoje výdaje na zbrojení, které by podle dohody členů NATO měly dosahovat dvou procent HDP.

Tématy Pompeova jednání v Evropě budou podle webu Politico kromě přeskupování jednotek také bezpečnost mobilních sítí páté generace (5G) a s ní spojené vztahy s Čínou.