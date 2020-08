Ministr Plaga představí manuály pro školy - video

Praha - Ministr školství Robert Plaga (ANO) dnes společně se zástupci ministerstva zdravotnictví na tiskové konferenci představí manuály k fungování škol při epidemii koronaviru v novém školním roce. Kromě hygienických doporučení k ochraně proti covidu-19 má materiál obsahovat také návod k organizaci distanční výuky v případě uzavření škol či tříd. ČTK bude dnes vysílat přenos od 10:00 hod.

Podle ministra se doporučení nebudou moc lišit od těch, podle nichž školy fungovaly v omezeném režimu v květnu a červnu, a zároveň budou podobná jako opatření, která by na podzim měla platit v celém Česku. Již dříve uvedl, že na rozdíl od jara se žáci už nebudou rozdělovat do maximálně patnáctičlenných skupin, ale nastoupí do škol ve standardních třídách. Mimo třídy budou muset ve školách nosit roušky. Doporučeno podle něj bude také dodržování odstupů mezi lidmi, častější větrání či používání dezinfekce. Manuály by se měly týkat třeba i škol v přírodě, kroužků nebo družin.

Kvůli pandemii koronaviru byly školy část druhého pololetí uplynulého školního roku zavřené. První manuály k ochraně proti koronaviru obdržely v dubnu a fungovaly podle nich po svém částečném znovuotevření do konce školního roku. Docházka byla do té doby dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Základní školy měly v minulém školním roce zhruba 953.000 žáků a střední školy 424.000. Podobné množství jich zřejmě budou mít i v nadcházejícím roce.