Ministr odmítl dát zdravotnictví rezervy, poslanci chtěli koncepci

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) opětovně odmítl uvolnění finančních rezerv pojišťoven do zdravotnictví, jak to požadují odbory. Uvedl to dnes při sněmovní debatě, kterou si vyžádala KSČM. Zdravotnictví podle ministra nekolabuje, problémy jsou spíše regionální. Poslanci se v rozpravě, která byla po hodině přerušena, nejčastěji dožadovali koncepce ve zdravotnictví.

"Nemůžeme jít cestou, že budeme pouze slepě rozlévat peníze do systému," uvedl Vojtěch. Chystaný návrh nové úhradové vyhlášky podle něj zajistí, že porostou všechny segmenty zdravotnictví. "Máme připravenu cílenou úhradovou politiku na podporu nemocnic v odlehlých oblastech," řekl.

České zdravotnictví je podle něj na skvělé úrovni. "To co se vyvolává, že zdravotnictví kolabuje a je v krizi, není pravda," uvedl. Například problém s nedostatkem lékařů je podle něj záležitostí několika regionů. Ministr připustil i nedostupnost některých léků. "Problémy je třeba řešit individuálně. Ne plošným rozléváním peněz," dodal.

S ministrem nesouhlasil za KSČM její poslanec Daniel Pawlas. Podle něj stav zdravotnictví není ideální, neboť právo na bezplatnou péči není úplně naplňováno. Je to prý důsledek nezodpovědné politiky všech polistopadových vlád a také Vojtěchova nedůsledného postupu. Podle KSČM by měl ministr předložit systémová opatření ke zvýšení příjmů zdravotnictví.

Lékař a poslanec Vlastimil Válek (TOP 09) odmítl tvrzení, že v předlistopadové době měli lidé péči kvalitnější. Podotkl, že nejlepší péči se těšili komunisté ve vybraných zařízeních.

Předseda SPD Tomio Okamura kritizoval to, že zdravotnický systém není efektivně nastaven. Obvinění z šíření poplašné zprávy si vysloužil od lékařů v řadách poslanců za tvrzení, že onkologickým pacientům nemocnice nenabízejí nejlepší možnou péči, ale kvůli zisku jen tu, kterou jsou schopny na své úrovni poskytnout.

Bohuslav Svoboda (ODS) uvedl, že peněz ve zdravotnictví je málo, ale více jich může být pouze při změně koncepce. "Nezměníte-li systém, peníze nikdy nebudou stačit na platy a přístroje," řekl. Strategii dlouhodobého rozvoje zdravotnictví požadoval i Rostislav Vyzula (ANO).

Karla Maříková (SPD) navrhovala vzít příspěvek neziskovým organizacím v plánované výši 5,68 miliardy korun a dát je do zdravotnictví, které je prý využije lépe. Olga Richterová (Piráti) to označila za nepřijatelný a nevhodný útok na organizace, které zajišťují sociální služby.