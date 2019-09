Ministr obrany USA: Jednání s Íránem se začíná jevit jako možné

Londýn - Írán se pomalu dostává do situace, kdy se jednání s USA jeví jako reálné, myslí si americký ministr obrany Mark Esper. Podle agentury Reuters to dnes Esper řekl při návštěvě Británie. Americký prezident Donald Trump se nedávno nechal slyšet, že je otevřen možnému setkání s íránským prezidentem Hasanem Rúháním na okraj zasedání Valného shromáždění OSN, jež se uskuteční koncem měsíce v New Yorku. Teherán zatím veřejně možnost podobných rozhovorů odmítá.

"Zdá se, že se Írán v něčem blíží k bodu, ze kterého by bylo možné vést jednání, a doufáme, že to dobře dopadne," uvedl Esper při návštěvě londýnského think tanku pro obranu a bezpečnost RUSI.

Od loňského roku, kdy prezident Trump oznámil, že Spojené státy odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem, roste mezi USA a islámskou republikou napětí. Washington po vypovězení dohody uvalil na Teherán nové sankce, které mimo jiné zemi omezují možnosti obchodovat s ropou.

Smyslem jaderné dohody bylo zbrzdit íránský jaderný program, zamezit tak Teheránu ve vývoji jaderných zbraní, ale umožnit mírové využívání jaderných technologií. Trump nicméně od odstoupení od jaderné dohody proti Íránu vede politiku takzvaného "maximálního tlaku", čímž se snaží Teherán přimět k jednáním o omezení balistického programu a změně přístupu ke konfliktům na Blízkém východě.

Prezident Rúhání ve středu oznámil, že Írán podnikne další krok ve vypovídání částí jaderné dohody. Konkrétně se má jednat o vývoj výkonných odstředivek určených k urychlení obohacování uranu. Zároveň ale dal prezident evropským signatářům dohody dva měsíce na to, aby omezili dopad amerických sankcí na Írán a úmluvu tak zachránili.

Trump ve středu prohlásil, že je otevřen možnosti setkání s Rúháním při nadcházejícím zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. "Jasně, možné je cokoliv. Chtějí vyřešit svůj problém," řekl Trump k inflaci v Íránu. "Mohli bychom to vyřešit za 24 hodin," doplnil americký prezident.

Teherán nicméně opakovaně možnost jednání s Washingtonem vyloučil. Schůzka podle něj nepřipadá v úvahu, dokud USA proti Íránu uplatňují sankce.